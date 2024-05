Sejm nie zgodził się w czwartek na odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu nowelizacji Kodeksu wyborczego autorstwa KO, który wprowadza możliwość głosowania korespondencyjnego dla wszystkich wyborców. Marszałek Sejmu skierował projekt do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej ds. kodyfikacji.

Wniosek o odrzucenie projektu zgłoszony podczas środowej debaty poparło 203 posłów, 237 było przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu.

Rozszerzenie uprawnień do głosowania korespondencyjnego

Projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego rozszerza uprawnienie do głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich, do Sejmu i Senatu oraz do Parlamentu Europejskiego na wszystkich wyborców - zarówno w kraju, jak i za granicą. (PAP)

par/