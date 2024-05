"Proponowane rozwiązanie zakłada zwiększenie o 15% ustawowych stawek dofinansowań do wynagrodzeń. Natomiast zmiana dotycząca poziomu dotacji dla PFRON na dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych polega na zastąpieniu obecnego sztywnego ustalenia wysokości dotacji dla PFRON w wysokości 30% zaplanowanych wydatków na to zadanie - ustaleniem, że wysokość tej dotacji będzie wynosić do 30% tej kwoty" - czytamy w wykazie.