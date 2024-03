Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej jest gotowa niezwłocznie rozpocząć procedurę oceny wstępnego wniosku o postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu; chciałbym, aby było to liczone w tygodniach, nie latach - powiedział wiceszef komisji Dariusz Joński (KO). Pytany kogo może przesłuchać komisja odpowiedział, że zbyt wcześnie, aby o tym mówić.

Grupa posłów koalicji rządowej złożyła wstępny wniosek o postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Autorzy wniosku zarzucają prezesowi NBP, że "w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania dopuścił się naruszenia Konstytucji RP i ustaw".

Kiedy ocena wniosku?

Wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej Dariusz Joński pytany, kiedy komisja będzie mogła zająć się oceną wniosku odpowiedział: "Jesteśmy gotowi rozpocząć procedurę niezwłocznie". Podkreślił, że wcześniej marszałek Sejmu Szymon Hołownia musi skierować do komisji wniosek o wszczęcie procedury w sprawie wniosku dotyczącego prezesa NBP.

"Sama procedura jest podobna do tej znanej z komisji śledczych, ale większość przesłuchań odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Następnie komisja wydaje opinię i Sejm podejmie ostateczną decyzję o głosowaniu za oskarżeniem i postawieniem w stan oskarżenia pana Glapińskiego przed Trybunał Stanu" - powiedział poseł KO.

Ile potrwa procedura?

Pytany, ile może potrwać cała procedura, odpowiedział, że czas na to jest nieograniczony. Jednak, jak dodał, chciałby, aby "było to liczone raczej w tygodniach, a nie latach". Podkreślił, że wniosek ma 70 stron i zawiera osiem "dość poważnych zarzutów", które komisja musi przeanalizować, a także przesłuchać świadków. "Zrobimy absolutnie wszystko, aby odbyło się to sprawnie, ale też precyzyjnie" - zaznaczył Joński.

Kogo przesłucha komisja

Pytany kogo może przesłuchać komisja odpowiedział, że zbyt wcześnie, aby o tym mówić. Nadmienił, że plan pracy komisji zostanie ustalony na jednym z jej pierwszych posiedzeń, gdzie oprócz sporządzenia listy świadków organ zawnioskuje o dowody w sprawie m.in. do NBP oraz Ministerstwa Finansów. Joński zaznaczył, że świadkowie mogą być przesłuchiwani w momencie oczekiwania na spłynięcie tych dowodów.

"Będziemy działać bardzo sprawnie. Od pracy komisji zależy, jak długo będzie to trwało, ale mam nadzieję, że procedura przebiegnie szybko i Sejm będzie mógł się zapoznać z opinią Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej w tym roku" - dodał.

Postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu

Wstępny wniosek o postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu po przyjęciu przez marszałka Sejmu kierowany jest do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która wszczyna postępowanie, m.in. przesłuchując świadków i zbierając dowody. Prace komisji kończą się przyjęciem sprawozdania z wnioskiem o postawienie danej osoby w stan oskarżenia, albo o umorzenie postępowania. Zaopiniowany wniosek trafia następnie do Sejmu, gdzie zapada decyzja o pociągnięciu danej osoby do odpowiedzialności konstytucyjnej.

Obecnie pracami sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej kieruje Zdzisław Gawlik (KO), a jego zastępcami są Iwona Arent (PiS) i Dariusz Joński (KO).