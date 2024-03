Ścieżka przekazania środków z Funduszu Sprawiedliwości do Centralnego Biura Antykorupcyjnego nie budziła wątpliwości - podkreślił b. wiceminister sprawiedliwości Michał Woś w środę na posiedzeniu komisji śledczej ds. Pegasusa

Szefowa komisji Magdalena Sroka (PSL-TD) pytała Wosia, czy - według niego - nie budziła wątpliwości ścieżka przekazania środków z Funduszu Sprawiedliwości do CBA. Wcześniej Woś zeznał przed komisją, że ówczesny szef MS Zbigniew Ziobro upoważnił go do dysponowania środkami z Funduszu Sprawiedliwości. Według niego, dotacja dla CBA została udzielona "z pełnym przekonaniem". "Byłem upoważniony, by podjąć taką decyzję" - dodał. Świadek zapewnił, że ścieżka przekazania tych środków nie budziła wątpliwości.

Pytany o rolę b. ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro w procesie zmierzającym do zakupu systemu do inwigilacji, Woś odparł, że "Ziobro jako prokurator generalny wielokrotnie wspominał o tym, że Polska nie dysponuje takim materiałem w związku z zhakowaniem włoskiego systemu Galileo". "Dlatego wielokrotnie wyrażał potrzebę takiego zakupu" - dodał.

Woś zwrócił uwagę, że Ziobro bezpośrednio był dysponentem Funduszu Sprawiedliwości, ale - jak zastrzegł - "to ja wykonywałem wszystkie czynności z tym związane".

Świadek był też pytany przez szefową komisji o rolę w tym procesie b. szefa służb specjalnych Mariusza Kamińskiego. "Był koordynatorem służb specjalnych w tamtym czasie. Natomiast ja w tej sprawie z panem ministrem Kamińskim w żaden sposób nigdy nie rozmawiałem, o ile dobrze pamiętam. Więc nie znam jego roli" - powiedział Woś.

Pytany, czy na jakimś etapie w tej sprawie doszło do spotkania jego ze Zbigniewem Ziobro i Mariuszem Kamińskim, Woś odparł, że nie przypomina sobie takiego spotkania. "Na pewno były jakieś spotkania rządowe, jakieś różne gremia, w których pan minister Kamiński mógł współuczestniczyć w mojej obecności i w obecności ministra Ziobro, ale nie przypominam sobie takiego spotkania gdzie w trójkę siedzieliśmy i o tym rozmawialiśmy" - zaznaczył świadek.

Z kolei wiceszef komisji Tomasz Trela (Lewica) pytał Wosia, czy kiedykolwiek rozmawiał na temat przekazania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości do CBA z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

"W sprawie tego, że państwo polskie nie posiada systemu do zwalczania przestępczości, jeżeli przestępcy korzystają z komunikatorów, co było wiedzą powszechnie znaną dla każdego zajmującego się bezpieczeństwem państwa, z prezesem Kaczyńskim nie rozmawiałem" - oświadczył Woś.(PAP)

autor: Edyta Roś

