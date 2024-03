"To, co chcielibyśmy docelowo zrobić, to przygotowanie E-Sądu, czyli sądu, w którym procedura miałaby charakter, toczyłaby się w sposób elektroniczny, co ułatwiałoby sądom procedowanie. Natomiast jeśli chodzi o propozycję KNF, jesteśmy po spotkaniach z KNF i jesteśmy zgodni co do tego, że chcielibyśmy wykorzystać infrastrukturę i pomysły KNF, po zmodyfikowaniu, dotyczące zawierania ugód, dlatego że ugody są najbardziej korzystnym sposobem rozwiązania sporów frankowych, dla wszystkich" - powiedziała Wiewiórowska-Domagalska.