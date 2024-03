"Rolnicy krytycznie odnieśli się także do unijnych zasad Zielonego Ładu, który ma uczynić Europę kontynentem neutralnym klimatycznie do 2050 roku. Zażądano także, aby import – np. zboża z Ukrainy – nie był dopuszczony do krajów europejskich w sposób niekontrolowany. Taki import spowodowałby zniszczenie rynków we wszystkich trzech krajach" – dodała dpa.