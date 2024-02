B. szef MSZ Zbigniew Rau, b. wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk, prezes PiS Jarosław Kaczyński, były premier Mateusz Morawiecki oraz b. szef MSWiA Mariusz Kamiński znaleźli się w gronie świadków, którzy mają stanąć przed komisją śledczą ds. afery wizowej.

We wtorek sejmowa komisja śledcza ds. tzw. afery wizowej zebrała się na pierwsze posiedzenie. Po ustaleniu planu pracy, wniosków dowodowych oraz listy pierwszych świadków, którzy zostaną wezwani szef komisji Michał Szczerba zarządził przerwę w posiedzeniu do piątku.

Członkowie komisji przegłosowali, że wezwani do złożenia wyjaśnień przed komisją są: były minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, b. wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk oraz Edgar K., współpracownik Wawrzyka, b. szef MSWiA Mariusz Kamiński, b. premier Mateusz Morawiecki oraz Jarosław Kaczyński jako b. przewodniczący Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych.

Komisja powołała na świadków także byłych szefów Agencji Wywiadu Piotra Krawczyka i płk. Bartosza Jarmuszkiewicza oraz Szefa Biura Spraw Osobowych MSZ Radosława Petermana, Nadię Kurtievę z Konfederacji Lewiatan, która zgłaszała do MSZ nieprawidłowości w wydawaniu wiz oraz b. prezesa Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji Andrzeja Dryndę i obecnego prezesa tej instytucji Pawła Kurtasza.

Wśród przesłuchanych przed komisją dyplomatów będą ambasador RP w Nigerii Joanna Tarnawska, b. ambasador w Kenii Jacek Bazański, b. ambasador w Indiach Adam Burakowski. b. konsul w Mumbaju Damian Irzyk oraz jego zastępca Mateusz Reszczyk, Jarosław Szczepankiewicz charge d'affaires RP w Filipinach.

Przed komisje wezwani są też ówcześni dyrektorzy departamentów MSZ Jakub Osajda, Marcin Jakubowski, Beata Brzywczy oraz Andrzej Papierz, Maciej Karasiński.

Przesłuchany zostanie też. b. szef MSZ Jacek Czaputowicz. Odrzucono natomiast wniosek posłów PiS oraz posła Konfederacji Krzysztofa Mulawy o przesłuchanie obecnego szefa MSZ Radosława Sikorskiego, który kierował resortem spraw zagranicznych również za czasów rządów PO-PSL. Nie zostaną przesłuchani także byli ministrowie spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna i Witold Waszczykowski, o co wnioskował poseł Mulawa.

Komisja zgłosiła też wniosek o złożenie wyjaśnień i przedstawienie dokumentów przez takie instytucje jak m.in. NIK, KPRM, MSWiA, Agencji Wywiadu. Wystąpiła do Ministra Spraw Zagranicznych o udostępnienie korespondencji między Piotrem Wawrzykiem, Marcinem Jakubowskim i Beatą Brzywczy oraz przekazanie pełnej dokumentacji dot. przyczyny zawieszenia programu Poland Business Harbour.

Szef komisji Michał Szczerba (KO) zwrócił uwagę dziennikarzom na ten wątek. "W ostatnich dniach minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zawiesił działalność programu Poland Business Harbour" - przypomniał. Wyjaśnił, że program ten stanowił "bardzo szybka ścieżka dla pracowników ściąganych z innych krajów do Polski bez pozwoleń na pracę, bez weryfikacji również urzędów wojewódzkich". "I chcemy o to pytać" - podkreślił Szczerba.

W późniejszej rozmowie z dziennikarzami w Sejmie szef komisji powiedział dziennikarzom, że chce "dokładnie i do dna wyjaśnić tę aferę". "Nigdy więcej prokuratura i służby specjalne nie mogą chronić sprawców, ewentualnych przestępców, urzędników, którzy przekraczali swoje uprawnienia, którzy nadużywali władzy, bardzo często w celu osiągania korzyści przez inne osoby" - powiedział Szczerba.

Szczerba zwrócił uwagę, że w piątek będzie kontynuowane pierwsze posiedzenie komisji. Natomiast - jak dodał - w tym miesiącu zaplanowane są posiedzenia 15 i 27 lutego. "Chcielibyśmy, żeby już w tych terminach pojawili się pierwsi świadkowie" - dodał.

Dopytywany, kto będzie pierwszy, szef komisji odparł, że jeszcze we wtorek będzie podpisywał pisma do świadków celem stawiennictwa się na komisji śledczej. "Chciałbym, żeby potraktowano to wezwanie poważnie. Szybko ustalimy ze świadkami terminy. Natomiast pozwólcie, że jeszcze nie zaprezentuję pierwszych świadków w tych dwóch wspomnianych przeze mnie terminach" - zaznaczył Szczerba.

Komisja ma badać nadużycia, zaniedbania i zaniechania w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Polski, ustalić liczbę oraz tożsamość osób, które nielegalnie przekroczyły granicę RP lub wobec których zalegalizowano pobyt na terytorium RP w wyniku nadużyć, zaniedbań i zaniechań organów administracji rządowej lub innych podmiotów i osób podlegających kontroli Sejmu. Komisja ma ocenić umowy dotyczące pośrednictwa wizowego oraz działania podejmowane w związku z przygotowaniem umów pośrednictwa wizowego, ich zawarciem lub realizacją.

Zakres prac komisji ma objąć okres od 12 listopada 2019 r. do 20 listopada 2023 r.(PAP)

autor: Edyta Roś, Olga Łozińska

ero/ oloz/ sdd/