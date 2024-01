Lewica jest gotowa do samodzielnego startu - powiedział PAP współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń. Jak dodał, ubolewa nad tym, że nie udało się zbudować szerokiej koalicji na wybory samorządowe.

We wtorek premier Donald Tusk poinformował, że zapadła decyzja o złożeniu wniosku o rejestrację Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska na wybory samorządowe. "Ręczę, że użyję całego swojego autorytetu, jeśli go mam wśród koalicjantów, by nawet gorąca kampania wyborcza nie poróżniła nikogo w koalicji 15 października. Jestem właściwie pewien, że to się uda" - zapewnił Tusk.

Biedroń o samodzielnym starcie Lewicy w wyborach

Do słów szefa rządu w rozmowie z PAP odniósł się do Robert Biedroń, którego formacja rozmawiała z KO o formule startu w wyborach samorządowych.

"Jesteśmy gotowi do startu samodzielnego, chociaż próbowaliśmy namawiać kolegów do wspólnego, koalicyjnego startu. To się nie udało i ubolewamy jako Lewica nad tym, bo kiedy znaleźliśmy wspólny mianownik do rządzenia, współtworzymy rząd, to wydawało się naturalne, że powinniśmy razem startować" - powiedział.

Biedroń: Wybory nie poróżnią KO i Lewicy

Jak zaznaczył współprzewodniczący Nowej Lewicy, formuła startu w wyborach samorządowych nie poróżni formacji, które tworzą obecną większość koalicyjną. "To nie sprawi, że będą jakieś konflikty" - zapewnił.

"Lewica będzie startowała jako formacja szeroka, zjednoczona, podkreślająca jeszcze bardziej potrzebę walki o wartości lewicowe, szczególnie gdy widzimy, że ciężko jest uzyskać większość, co do wielu lewicowych postulatów" - powiedział Biedroń.

Według niego "ten wynik Lewicy powinien być mocniejszy, żeby takie sprawy związane z dobrymi usługami publicznymi, z dostępem do ochrony zdrowia, do edukacji, do mieszkań, do transportu publicznego, były jeszcze lepiej realizowane". "Lewica będzie miała większą możliwość teraz do podkreślania tych różnic, że to my zawsze byliśmy w tym wiarygodni w tej walce i - jeśli ktoś chce Polski dobrze zorganizowanej, samorządnej - to będziemy do tego namawiali i prosili o głosy na nas" - podkreślił.

Biedroń: Inne scenariusze leżą na stole

Polityk zaznaczył także, że wszystkie współpracujące formacje idą obok siebie, ale każdy idzie swoją drogą.

"W najbliższą sobotę ogłosimy formułę startu i z jakimi środowiskami, w jakich konfiguracjach będziemy startowali" - poinformował również Biedroń i przekazał, że w sobotę ma obradować Rada Krajowa Nowej Lewicy.

Pytany o lokalną współpracę z Koalicją Obywatelską i Trzecią Drogą, Biedroń odparł, że jego ugrupowanie jest na taką ewentualność otwarte. "Do sejmików będziemy startowali osobno, a inne scenariusze leżą na stole" - dodał. "Jesteśmy tą formacją, która najbardziej podkreśla potrzebę współpracy, szukania tego, co nas łączy i będziemy to nadal robimy - wszędzie tam, gdzie jest to możliwe" - zaznaczył.

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Druga tura wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miasta ma się odbyć dwa tygodnie później. (PAP)

autor: Grzegorz Bruszewski

