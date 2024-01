Do czasu kiedy nie znajdziemy innych rozwiązań, embargo zostanie utrzymane - zapowiedział w rozmowie z gazetą "Polska. Metropolia Warszawska" wiceszef resortu rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski.

Krajewski podkreślił, że uczestniczył w "misji ministra (Radosława) Sikorskiego" i spotykał się z ukraińskim wiceministrem rolnictwa Markiyanem Dmytrasevychem, z którym rozmawiał o współpracy.

"Pojawia się takie rozwiązanie, jak licencjonowanie przewozu i tranzytu. Jeżeli jakiś produkt miałby trafić do Polski, to strona ukraińska musiałaby go zgłosić polskim służbom, a one by decydowały co i w jakiej ilości oraz za jaką kwotę i do kogo ma trafić" - powiedział.

Zapytany o listę firm importujących zboże z Ukrainy, którą w listopadzie opublikował poprzedni rząd oraz o to, czy nowy rząd zamierza opublikować uporządkowaną listę z ilością sprowadzonego zboża przez poszczególne firmy powiedział, że pomysł nie zostanie zarzucony. "Oczywiście wszystko musi zostać zrobione zgodnie z przepisami prawa. Pracujemy nad tym i mam nadzieję, że za chwilę będziemy mogli taką listę przedstawić" - zaznaczył.

Odnosząc się do długoterminowych celów resortu podkreślił, że ministerstwo chce m.in. doprowadzić do stabilizacji cen na rynku mleka. "Nie chcemy, żeby dochodziło do takich sytuacji, z jaką mieliśmy do czynienia na przełomie 2022/2023 roku. Wówczas ceny mleka w skupie bardzo mocno spadły, za litr mleka płacono około 1,50 zł. Kolejne wyzwanie to odbudowa stanu trzody chlewnej. Pogłowie trzody jest najniższe od wielu lat. Będziemy chcieli również maksymalnie wykorzystać możliwości, które daje nam Unia Europejska. Postaramy się, żeby ani jedno euro nie zostało odesłane z powrotem do Brukseli" - zapewnił.

Dodał, że jako minister nadzorujący działalność agencji będzie starał się tak nadzorować prace, żeby przyspieszyć zarówno kwestie wydatkowania, jak i rozliczania środków. "Bo nie tylko kontraktowanie, ale i późniejsze skuteczne wydatkowanie i rozliczanie funduszy może stanowić o sukcesie" - mówił.(PAP)