Mimo opinii prawników oraz spotkania marszałka z prezydentem nie widać końca sporu wokół wygaszenia mandatów poselskich Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Zdecydują emocje – przyznaje rozmówca z PiS.

Jutro rozpoczyna się posiedzenie Sejmu, na którym może dojść do wojny o to, czy posłów jest 460, czy tylko 458. Spór dotyczy dwóch prawomocnie skazanych posłów PiS, jednocześnie ułaskawionych przez Andrzeja Dudę w 2015 r.

Marszałek Szymon Hołownia, wsparty wczoraj opiniami prof. Marcina Wiącka, obecnego RPO, oraz Andrzeja Zolla (RPO w latach 2000–2006), podtrzymuje, że mandaty obu polityków wygasły w grudniu, wraz z uprawomocnieniem się wyroku w ich sprawie. Ich karty poselskie zostały dezaktywowane. To oznacza, że choć dalej będą mogli wejść do gmachu Sejmu, to nie wezmą udziału w głosowaniach. Marszałek Hołownia ma nadzieję, że problem uda się rozwiązać w tym tygodniu i nie trzeba będzie myśleć np. o przesunięciu terminu posiedzenia Sejmu.

PiS broni mandatów Kamińskiego i Wąsika, zarzucając Hołowni niekonsekwencję. – Nie uznaje on decyzji Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego w sprawie mandatów posłów, a sam się do niej odwoływał, gdy zajmowała się sprawą sprawo zdania finansowego jego ugrupowania politycznego – mówi Rafał Bochenek, poseł PiS. Także prezydent i I prezes Sądu Najwyższego krytycznie oceniają działania marszałka. Wczoraj odbyła się rozmowa Szymona Hołowni z prezydentem, ale nie przyniosła przełomu.

Jak słyszymy, wiele zależy od zachowania straży marszałkowskiej, czy np. jutro wpuści obu polityków na salę plenarną. – Jeśli nie, Kamiński z Wąsikiem nie odejdą grzecznie – ocenia polityk PiS. Sugeruje to zresztą sam Kamiński. „Jestem posłem i tylko przemoc fizyczna może uniemożliwić mi udział w obradach Sejmu” – zapewnił na portalu X.

Jeśli straż wpuści skazanych posłów na salę głosowań, powstanie pytanie, czy ich karty powinny pozostać nieaktywne. – Możliwe, że wówczas solidarnie powstrzymamy się od głosowania. Okupowanie sali plenarnej raczej nie wchodzi w grę, bo wolimy uniknąć porównań z puczem opozycji z przełomu lat 2016 i 2017 – mówi rozmówca z PiS.

