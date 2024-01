Na koniec III kwartału 2023 r. 4,69 mln Polaków miało prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Przez pierwszych 9 miesięcy ubiegłego roku na prywatne polisy zdrowotne wydali prawie 1,2 mld zł, czyli o ok. 34 proc. więcej rdr. Liczba osób posiadających prywatne ubezpieczenie zdrowotne wzrosła o 15% r/r do 4,69 mln w III kwartale 2023 r., podała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU). Składka przypisana brutto wyniosła 1 174,5 mln zł w I-III kw. 2023, co oznacza wzrost 34% r/r.

Na koniec III kwartału 2023 r. 4,69 mln Polaków miało prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Przez pierwszych 9 miesięcy ubiegłego roku na prywatne polisy zdrowotne wydali prawie 1,2 mld zł, czyli o ok. 34 proc. więcej rdr. Liczba osób posiadających prywatne ubezpieczenie zdrowotne wzrosła o 15% r/r do 4,69 mln w III kwartale 2023 r., podała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU). Składka przypisana brutto wyniosła 1 174,5 mln zł w I-III kw. 2023, co oznacza wzrost 34% r/r. Efekt inflacji i rosnących cen usług medycznych

Strata ekonomiczna

"Klienci doceniają ubezpieczenia zdrowotne" Efekt inflacji i rosnących cen usług medycznych W ocenie Izby, wzrost zebranej składki wynikał m.in. z rozwoju rynku ubezpieczeniowego oraz wzrostu cen polis, co było efektem inflacji i rosnących cen usług medycznych, przede wszystkim wizyt lekarskich. Jak przypomina PIU, przez ostatnie trzy lata inflacja CPI wyniosła niemal 38 proc. Według Izby, by złagodzić wzrost składek, ubezpieczyciele postanowili rozłożyć dostosowanie cen prywatnych polis zdrowotnych na kolejne miesiące. "Na koniec III kwartału 2023 r. prywatne ubezpieczenie zdrowotne miało 4,69 mln Polaków, co oznacza wzrost o prawie 15 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim. W ciągu 9 miesięcy 2023 r. Polacy wydali na te polisy niemal 1,2 mld zł, czyli o blisko 34 proc. więcej r/r" - podano w informacji PIU. Strata ekonomiczna Izba wskazała na obliczenia ZUS, według których wydatki związane z absencją w pracy wyniosły w 2022 r. 25,5 mld zł, o 1 mld zł więcej niż rok wcześniej. Z opracowań Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika, że łączną stratę ekonomiczną związaną z absenteizmem (stałe uchylanie się od pełnienia obowiązków) i prezenteizmem (nieefektywna obecność w pracy w czasie choroby) można oszacować na ponad 170 mld zł. "Na poprawie zdrowia, poprzez pozytywny wpływ na podatki, składki ZUS i NFZ oraz wydatki funduszu chorobowego pracujących, w 20 proc. zyskają pracownicy, w 40 proc. pracodawcy i w 40 proc. finanse publiczne" - ocenia PIU. Ubezpieczenie na zdrowie coraz popularniejszym benefitem pracowniczym Zobacz również "Klienci doceniają ubezpieczenia zdrowotne" "Ubezpieczyciele obserwują wzrost poziomu świadomości wśród klientów, którzy doceniają ubezpieczenia zdrowotne i korzystają z nich – zarówno z oferowanej profilaktyki, jak i wizyt specjalistycznych" - powiedziała doradca zarządu PIU Dorota M. Fal, cytowana w komunikacie. Na koniec III kwartału 2023 r. prywatne ubezpieczenie zdrowotne miało 4,69 mln Polaków, co oznacza wzrost o prawie 15% w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim. W ciągu 9 miesięcy 2023 r. Polacy wydali na te polisy niemal 1,2 mld zł, czyli o blisko 34% więcej r/r., podano w materiale. W III kwartale 2023 r. nastąpił wzrost składek, będący odzwierciedleniem inflacji z poprzednich okresów. By załagodzić skutki zwiększających się składek, ubezpieczyciele postanowili rozłożyć dostosowanie cen prywatnych polis zdrowotnych na kolejne miesiące, podano. "Wszyscy oczekujemy też pierwszych decyzji nowej minister zdrowia, zwłaszcza że jednym z punktów wpisanych w umowę koalicyjną jest poprawa dostępności do ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Jest to szczególnie ważne w momencie, kiedy system zmaga się z kryzysem demograficznym, dotykającym też rynku pracy" - powiedziała Fal.