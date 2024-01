Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych zgłoszono poprawki do projektu ustawy budżetowej na 2024 r. w części dotyczącej Kancelarii Sejmu i Senatu. Mają one pokryć wzrost wynagrodzeń pracowników obu kancelarii o 20 proc.

Pozytywna ocena projektu ustawy budżetowej na 2024r

Pod koniec grudnia Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych pozytywnie oceniła projekt ustawy budżetowej na rok 2024 w częściach dotyczących Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu i Krajowego Biura Wyborczego. Posłowie sugerowali wówczas konieczność złożenia poprawki do planów budżetowych Kancelarii Sejmu i Senatu, które zwiększyłyby podwyżkę wynagrodzeń urzędników kancelarii z planowanych 12,3 proc. do 20 proc.

Poprawki do projektów budżetu Kancelarii Sejmu i Senatu

Poprawki do projektów budżetu Kancelarii Sejmu i Senatu złożył przewodniczący komisji regulaminowej Jarosław Urbaniak (KO). Zgodnie z nimi, budżet Kancelarii Sejmu ma być zwiększony o prawie 8,5 mln zł, a Kancelarii Senatu o 3,5 mln zł. Środki mają pochodzić z rezerwy celowej. Ma być z nich sfinansowany wzrost wynagrodzeń urzędników kancelarii o 20 proc. (wobec 12,3 proc. podwyżki planowanej w projekcie).

Podwyżki nie dotyczą uposażeń parlamentarzystów

Jak zaznaczył Urbaniak, przewidziane podwyżki nie dotyczą uposażeń parlamentarzystów i najwyższych stanowisk w kancelariach.

Poprawki mają być poddane pod głosowanie na piątkowym posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych.

Komisja Finansów Publicznych przedstawi sprawozdanie

Komisja Finansów Publicznych ma przedstawić sprawozdanie o projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 do 5 stycznia. Na 10 stycznia planowane jest drugie czytanie projektu na posiedzeniu plenarnym Sejmu, a trzecie czytanie, czyli głosowanie, ma nastąpić 12 stycznia. Senat ma zakończyć rozpatrywanie ustawy do 22 stycznia. Przewidziano, że budżet trafi do podpisu prezydenta 29 stycznia.