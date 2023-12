Naszym pierwszym krokiem powinno być przywrócenie zaufania służbom podległym resortowi spraw wewnętrznych i administracji, głównie policji - ocenił wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. Jak poinformował, spotkania z komendantami poszczególnych służb rozpoczną się po rozdzieleniu obowiązków w resorcie.

Spotkanie nowo powołanych ministrów ze służbami finansowymi

W czwartek w resorcie spraw wewnętrznych i administracji odbyło się spotkanie nowo powołanych ministrów ze służbami finansowymi. Spotkanie dotyczyło wykonania tegorocznego i planów budżetowych na przyszły rok. W najbliższym czasie w resorcie mają zostać rozdzielone poszczególne obowiązki.

Wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański zaznaczył, że rozdział poszczególnych obowiązków będzie jeszcze dyskutowany. "Na razie zapoznajemy się ze strukturą ministerstwa, z kwestiami dotyczącymi problemów finansowych, ale również rozwiązań na przyszły rok" - mówił.

Zapytany o to, w jakiej dziedzinie widziałby siebie odparł, że "być może będą to kwestie administracji i spraw obywatelskich. "Jako były samorządowiec jest to moją dziedziną, natomiast nie boję się wyzwań. Będę wykonywał takie obowiązki, jaki powierzy mi pan minister Marcin Kierwiński i będę starał się robić to jak najlepiej" - podkreślił.

Tzw. ustawa dezubekizacyjna

Pytany o kwestię zmian w tzw. ustawie dezubekizacyjnej zaznaczył, że jest to zapisane w porozumieniu koalicyjnym. "Według mnie ta kwestia powinna się znaleźć w pracach legislacyjnych przyszłego ministerstwa i rządu. Na pewno na ten temat będziemy się dzielić w gronie koalicyjnym i na pewno jest to jeden z punktów, który powinien być rozwiązany" - mówił.

Chodzi o uchwaloną w grudniu 2016 r. nowelizację, na mocy której obniżono renty i emerytury kilkudziesięciu tysiącom byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL.

Odnosząc się do pierwszych kroków, jakie powinny zostać zrobione po objęciu stanowisk w MSWiA i problemów, jakie powinny być rozwiązane zaznaczył, że jedną z nich jest wywiązanie się z postulatu dotyczącego 20 proc. podwyżki dla sfery budżetowej, ale również służb mundurowych.

Podwyżki dla sfery budżetowej, ale również służb mundurowych

"To jest kwestia również oceny dzisiaj tego, co dzieje się w poszczególnych komendach, bo przecież wiemy, że bardzo wielu komendantów, zarówno powiatowych, jak i szczebla wojewódzkiego PSP złożyło rezygnacje. Ten problem musi zostać rozwiązany" - powiedział.

Dodał, że trzeba również "przywrócić służbom mundurowym, ale głównie policji zaufanie". "To jest nasza powinność" - zaznaczył.

Pytany o spotkania nowego kierownictwa MSWiA z komendantami poszczególnych formacji powiedział, że będą się one odbywały z ministrem SWiA i ministrem odpowiedzialnym za poszczególną służbę. "Decyzja o tym, komu przypadną poszczególne służby mundurowe zapadnie najprawdopodobniej w piątek. Takie spotkania na pewno się odbędą" - powiedział.

Nowi wiceministrowie spraw wewnętrznych i administracji

W czwartek minister SWiA Marcin Kierwiński wręczył akty powołania nowym wiceministrom spraw wewnętrznych i administracji. Na stanowiska sekretarza stanu powołani zostali Wiesław Szczepański (Lewica), Tomasz Szymański (KO) i Czesław Mroczek (KO), a na stanowisko podsekretarza stanu Wiesław Leśniakiewicz.

Wiesław Szczepański ma wykształcenie ekonomiczne. W ostatniej kadencji Sejmu pełnił funkcję przewodniczącego Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, a w latach 2004–2005 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Ma również wieloletnie doświadczenie w samorządzie

Tomasz Szymański (KO) w ostatniej kadencji Sejmu był zastępcą przewodniczącego Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych; w obecnej kadencji został wybrany na przewodniczącego. Posłem został po wyborach parlamentarnych w 2011, w których kandydował z listy PO.

Czesław Mroczek (KO) to były wiceminister obrony narodowej. W obecnej kadencji został wybrany wiceszefem Sejmowej Komisji Obrony Narodowej.

Wiesław Leśniakiewicz w latach 2008–2015 był komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej i szefem Obrony Cywilnej Kraju.

W środę dotychczasowy szef MSWiA Paweł Szefernaker przekazał obowiązki swojemu następcy Marcinowi Kierwińskiemu. Wcześniej tego dnia Kierwiński został powołany na ministra SWiA przez prezydenta Andrzeja Dudę.