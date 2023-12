“Jest otwartość prezydenta Andrzeja Dudy na działania dobre dla Polski; do tanga trzeba dwojga” - powiedziała we wtorek w Studiu PAP minister w Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka, pytana o współpracę Andrzeja Dudy z nowym rządem.

Współpraca prezydenta Dudy z nowym rządem

Sejm wybrał w poniedziałek wieczorem w ramach tzw. drugiego kroku konstytucyjnego przewodniczącego PO Donalda Tuska na premiera. Opowiedziało się za tym 248 posłów, 201 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Po wtorkowym expose Tuska w Sejmie odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla rządu, w środę w Pałacu Prezydenckim ma się odbyć zaprzysiężenie rządu.

Małgorzata Paprocka została zapytana we wtorek rano, jak będzie wyglądać współpraca prezydenta Dudy z nowym rządem. "Do tanga trzeba dwojga" - odpowiedziała minister. "Pan prezydent tę deklarację jasno podtrzymuje, formułował ją od spotkań koalicyjnych, po rozmowy, które się w tych ostatnich tygodniach toczyły" - dodała.

“Otwartość pana prezydenta”. Dobry znak?

Paprocka zaznaczyła, że dobre sygnały płyną też ze strony przyszłego rządu. W tym kontekście przypomniała niedawne słowa szefa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza o otwartości na współpracę z prezydentem. "To jest, oczywiście, bardzo istotny minister - minister obrony narodowej. Tutaj ta współpraca z prezydentem jest czymś bardzo naturalnym, wymuszonym konstytucyjnie. (...) To przyjmujemy jako bardzo dobrą zapowiedź" - podkreśliła Paprocka. Dodała, że są "resorty też bardzo związane z prezydentem, jak polityka zagraniczna, MSWiA, kwestie związane z sądownictwem".

"Tu jest otwartość pana prezydenta na działania dobre dla Polski"

- zaznaczyła minister.

Prezydent Duda w sprawach strategicznych będzie spotykał się z premierem Tuskiem

Pytana, czy w planach są kolejne spotkania prezydenta i premiera, odpowiedziała, że "bieżący kontakt prezydenta z premierem, szczególnie w naszym ustroju konstytucyjnym, jest rzeczą normalną, potrzebną, konieczną". Jak dodała, prezydent na takie spotkania na pewno będzie otwarty. "Deklarował to wielokrotnie, deklarował wolę współpracy w strategicznych rzeczach" - zauważyła Paprocka.

Dopytywana o częstotliwość takich spotkań, Paprocka dodała, że to będzie kwestia do ustalenia, do uzgodnienia między panami. "Na pewno pan prezydent deklaruje pełną wolę współpracy w tych sprawach najistotniejszych" - zapewniła.