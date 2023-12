Lewica osiągnęła sukces w negocjacjach koalicyjnych, będziemy mieli czterech ministrów: polityki społecznej, cyfryzacji, nauki i szkolnictwa wyższego oraz minister w randze konstytucyjnej ds. równości i praw kobiet - mówi PAP Krzysztof Gawkowski, który w przyszłym rządzie Donalda Tuska ma być wicepremierem i ministrem cyfryzacji.

W piątek przed południem odbyło się spotkanie Donalda Tuska - kandydata KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy na premiera - z kandydatami na ministrów w jego gabinecie. W nowym rządzie Lewicę mają reprezentować: przewodniczący klubu Krzysztof Gawkowski jako minister cyfryzacji i wiceprezes Rady Ministrów; Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która ma kierować resortem rodziny i polityki społecznej, Dariusz Wieczorek jako szef resortu nauki i szkolnictwa wyższego oraz Katarzyna Kotula, która ma być minister-członkinią Rady Ministrów ds. równości.

Gawkowski w rozmowie z PAP odniósł się do resortów, którymi w przyszłym rządzie miałaby kierować jego formacja. "Lewica osiągnęła sukces w negocjacjach koalicyjnych, dlatego że będziemy mieli czterech ministrów: polityka społeczna, cyfryzacja, nauka i szkolnictwo wyższe oraz minister w randze konstytucyjnej do spraw równości i praw kobiet" - powiedział.

Jak wskazał, "to pokazuje, że mamy do czynienia z takimi ważnymi postulatami lewicowymi, które wchodzą na agendę rządową, które będą +zaopiekowane+ jako polityka przyszłości". "To pokazuje, że wiemy o co w tej kadencji walczymy: o powiększenie naszego stanu osobowego, bo chcemy rozbudować poparcie Lewicy, ale też o postulaty lewicowe jak edukacja, polityka społeczna czy technologia" - powiedział.

Polityk został też zapytany, czy w związku z tym, że jest kandydatem na szefa resortu cyfryzacji, a pełni rolę szefa klubu w parlamencie, planowane są jakieś zmiany. "Władze klubu będą wybierane we wtorek" - poinformował. "Mamy potencjał do tego, żeby wybrać nowe władze. Jestem przekonany, że będzie miła niespodzianka, bo chcemy postawić na osoby, które są doświadczone, a z drugiej strony - mają wielką, dynamiczną moc" - dodał.

Pod koniec listopada prezydent Andrzej Duda zaprzysiągł nowy rząd Mateusza Morawieckiego, utworzony po wyborach parlamentarnych w tzw. pierwszym kroku konstytucyjnym. Premier w poniedziałek 11 grudnia przedstawi Sejmowi exposé z wnioskiem o udzielenie rządowi wotum zaufania. Jeśli go nie uzyska - a klub PiS ma 191 posłów, co nie daje większości - inicjatywę ws. wyboru premiera i rządu przejmie Sejm.

Większość, 248 posłów, ma koalicja KO, Trzeciej Drogi i Lewicy; jej kandydatem na premiera jest Donald Tusk. W poniedziałek o godzinie 16.30 posłowie mają przejść do wyboru premiera w tzw. drugim kroku konstytucyjnym. Wówczas odbędzie się debata, a o godz. 20 - głosowanie nad wyborem premiera.

We wtorek 12. grudnia o godzinie 9.00 nowy Prezes Rady Ministrów ma przedstawić program działania oraz skład rządu wraz z wnioskiem w sprawie wyboru Rady Ministrów. Według harmonogramu głosowanie odbędzie się o godz. 15.

Sejm wybiera Prezesa Rady Ministrów oraz proponowanych przez niego członków Rady Ministrów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.