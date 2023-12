W czwartek poseł Lewicy Tomasz Trela pytany czy zerowa stawka VAT na żywność powinna zostać utrzymana odpowiedział: "Tak, jeżeli będzie tylko taka możliwość i stan finansów publicznych na to pozwoli".

Jak zniesiono VAT na żywność

Zerowa stawka VAT na żywność została wprowadzone od 1 lutego 2022 r. w ramach jednej z tarcz antyinflacyjnych, których celem była ochrona społeczeństwa przed podwyższoną inflacją, wynikającą ze wzrostu cen, który poprzedził rosyjską napaść na Ukrainę. Zerowa stawka obowiązuje do końca bieżącego roku. 20 listopada posłowie PiS wnieśli do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, zakładający przedłużenie zerowego VAT na żywność od 1 stycznia do końca czerwca 2024 roku.

Ile będziemy wydawali na żywność?

O to, czy byłby za utrzymaniem zerowego VAT na żywność, pytany był w czwartek poseł Lewicy Tomasz Trela. "Ja jestem zwolennikiem tego, że - jeżeli tylko będzie taka możliwość i stan finansów publicznych na to pozwoli - to jeszcze bym ten zerowy VAT przytrzymał" - odpowiedział polityk. Jak jednocześnie podkreślił, "nowy minister finansów i premier będą mieli decydujący wpływ na to". "Z opinii, które ja mam wynika, że można to zrobić w drodze rozporządzenia" - powiedział Trela.

Z kolei Waldemar Buda, były minister z PiS, wskazywał: "To zatrważające, ponieważ z dnia na dzień, od 1 stycznia, ceny podstawowego koszyka dóbr dla Polaków mogą zdrożeć o kilka, kilkanaście procent".

