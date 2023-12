"Nasza platforma do e-votingu działająca w oparciu o blockchain jest gotowa" - przekazał dziś szef koła "Kukiz'15" Paweł Kukiz. To jeszcze jeden jego pomysł na realizację idei demokracji bezpośredniej.

Kukiz i "demokracja bezpośrednia" online

Kukiz mówi, że w tej chwili trwa "audyt platformy e-votingowej, aby nikt nie zarzucił, że jest to jakaś szemrana platforma". Platforma jest zbudowana w oparciu o blockchain i tworzona przez fundację "Potrafisz Polsko!". Kukiz stwierdza gotowość - platforma jego zdaniem już teraz powinna działać właściwie.

Na pytanie o to, kiedy platforma zostanie oficjalnie zaprezentowana przekazał, że "jeszcze przed nowym rokiem albo tuż po nim". Podkreślił, że zgodnie z wcześniejszym zobowiązaniem, platforma przez pierwsze pół roku utrzymywana będzie z pieniędzy fundacji. Dodał, że całościowy miesięczny koszt jej utrzymania wynosi ponad 30 tys. zł.

Mam nadzieję, że tę platformę do e-votingu przejmie nowy rząd, zaopiekuje się nią państwo polskie i zostanie wykorzystana właśnie jako możliwość zbierania podpisów drogą elektroniczną pod obywatelskimi projektami ustaw, do tego oczywiście trzeba zmienić legislacje.

- powiedział polityk.

Kukiz walczy o swoje postulaty

Kukiz podkreślił, że X kadencja Sejmu to być może jego "ostatnie 4 lata w karierze politycznej". Zadeklarował, że "zrobi wszystko", aby przynajmniej stworzyć marketing swoim postulatom, w tym m.in. zmianie ordynacji wyborczej na model mieszany z jednomandatowymi okręgami wyborczymi. "To jedyna droga do normalnego, demokratycznego państwa" - podkreślił.

"Potrafisz Polsko!" ma środki budżetowe na e-votingową platformę

W lutym br. fundacja "Potrafisz Polsko!" decyzją premiera Mateusza Morawieckiego otrzymała 4,28 mln zł dotacji na projekt edukacyjny "Instytut Demokracji Bezpośredniej". Jednym z celów Instytutu jest stworzenie i uruchomienie platformy do e-votingu.

"Chcemy wzmocnić zwierzchnią władzę Narodu i popularyzować bezpośrednie formy jej sprawowania. Promujemy referenda i istniejące w polskim prawie instrumenty zaangażowania obywateli. Propagujemy jawność i rozliczalność władzy na każdym szczeblu" - czytamy na stronie Instytutu.