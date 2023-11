Ceny energii elektrycznej od dawna są już w centrum uwagi wszystkich. Posłanka Polski 2050 P. Henning-Kloska zapowiedziała złożenie projektu ustawy, który ma przynieść ulgę mieszkańcom.

Wyhamować wzrost cen prądu

Zapowiadany przez Polskę 2050 projekt ustawy ma ustabilizować ceny energii elektrycznej już w przyszłym roku. Przedstawicielka tego ugrupowania Paulina Henning-Kloska odsłania szczegóły pomysłu: "Po weekendzie chcieliśmy położyć w Sejmie ustawy, które zabezpieczą ludzi i ich portfele. […] Najbardziej proinflacyjne, ale też trudne dla portfeli byłyby ceny prądu i faktycznie pracujemy nad rozwiązaniami, które mają […] ten wzrost cen energii elektrycznej o 70% zatrzymać" – ogłosiła posłanka.

Mniejsze podwyżki czy całkowite ich zatrzymanie? Zapytana o to Henning-Kloska odpowiada: "Jeżeli nawet musimy wychodzić z mrożenia cen i przeciwdziałać jednocześnie inflacji, to musi być to łagodniejsze wyjście i tak będzie planowane".

Polska 2050 proponuje, a rząd już przyjął projekt

Na początku tygodnia kończący kadencję rząd, zatwierdził projekt nowelizacji ustawy, której celem jest wsparcie odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła. Projekt zakłada wydłużenie okresu obowiązywania poziomu maksymalnych cen energii elektrycznej i gazu w przyszłym roku na poziomie z tego roku. Według przyjętych zapisów ceny z 2022 r. byłyby stosowane do limitu 3 MWh dla gospodarstw domowych, a dla gospodarstw z osobą niepełnosprawną do 3,6 MWh, natomiast dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny do 4 MWh. Przekroczenie limitu uruchamiałoby cenę maksymalną, czyli 693 zł/MWh.

Ta maksymalna cena ma stosować się także do:

- podmiotów użyteczności publicznej wykonujących kluczowe role władz publicznych (polityka zdrowotna, edukacyjna i rodzinno-opiekuńcza);

- jednostek samorządu terytorialnego;

- producentów rolnych;

- przedsiębiorstw mikro, małych i średnich.

Projekt ustawy zakłada przedłużenie funkcjonującego w 2023 r. mechanizmu obejmującego zagwarantowanie ceny maksymalnej paliw gazowych (200 zł/MWh) oraz stawek opłat usług dystrybucji paliw gazowych na niezmienionym względem 2023 r. poziomie dla odbiorców objętych ochroną taryfową.