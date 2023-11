Wojna pozwoliła zarobić firmom, ale inwestorzy nie docenili menedżerów z politycznego nadania.

Przez ostatnie cztery kwartały, zakończone we wrześniu 2023 r., notowane na GPW spółki kontrolowane przez państwo zarobiły łącznie 55 mld zł. Kiedy osiem lat temu Zjednoczona Prawica dochodziła do władzy, nie przekraczały 10 mld zł. Tak duży progres był przede wszystkim efektem bardzo korzystnych warunków rynkowych. Agresja Rosji na Ukrainę podbiła ceny surowców i wywindowała marże koncernów paliwowych, dzięki czemu zyski takich spółek jak Orlen czy Jastrzębska Spółka Węglowa urosły do rekordowych poziomów. Na przełomie lat 2022 i 2023 roczne zyski państwowych firm zbliżały się do 70 mld zł.

W ostatnich miesiącach fala rekordowych wyników już opada – w samym III kw. kontrolowane przez państwo spółki zarobiły niecałe 10 mld, o połowę mniej niż rok temu. Zysk spółek spoza branży finansowej skurczył się do 4 mld zł i był najniższy od końca 2020 r. Orlen, który już niemal nie przerabia rosyjskiej ropy i sygnalizuje spadek marż, zarobił niecałe 3,5 mld zł, najmniej od pierwszych trzech miesięcy 2020 r. Jedynie akcjonariusze zarządzanych przez państwo banków nie mają na co narzekać, bo PKO, Pekao i Alior miały w III kw. najwyższe zyski w historii.

Zyski to jedyna pozytywna miara zarządzania państwowymi spółkami za rządów Zjednoczonej Prawicy. Choć zarabiają dużo więcej, to ich wartość rynkowa na koniec września 2023 r., a więc bezpośrednio przed wyborami, była niższa niż osiem lat wcześniej, kiedy zmieniała się władza. Szesnaście spółek już wtedy kontrolowanych przez państwo (bez przejętego w 2017 r. Pekao) było wycenianych na 224 mld zł, a po ośmiu latach na 210 mld zł. Ich udział w wartości rynkowej wszystkich krajowych spółek giełdowych obniżył się z 40 proc. do 33 proc. O 40–50 proc. spadły też wskaźniki wyceny, podnoszące cenę akcji do zysków czy majątku spółki. Dlaczego? Jak uważają analitycy, to efekt przeświadczenia inwestorów, że głównym celem państwowych spółek jest dostarczanie korzyści głównemu akcjonariuszowi. Stąd skąpe dywidendy, przelewanie pieniędzy bezpośrednio do budżetu za pośrednictwem różnego rodzaju funduszy czy zaniżanie cen na stacjach benzynowych przed wyborami. ©℗

