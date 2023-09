"Donald Tusk oszukał Polaków i uciekł z kraju; drugi raz nie damy się nabrać" - napisało Prawo i Sprawiedliwość w mediach społecznościowych, publikując nowy spot wyborczy. W spocie umieszczono m.in. archiwalne wypowiedzi lidera PO.

Spot pojawił się w niedzielę po południu na profilu PiS na platformie X (dawniej Twitter). Rozpoczyna się od napisu: "Strategia Platformy!". Następnie widać na nim fragment wypowiedzi ekonomisty, byłego członka Rady Polityki Pieniężnej Bogusława Grabowskiego, który - na pytanie dziennikarza: czy "politycy muszą kłamać, by wygrać wybory: tak czy nie?" - odpowiada: "tak".

Później w spocie widać Donalda Tuska na jednym ze spotkań, zwracającego się do jego uczestników słowami: "Co wam po moich konkretach, jeśli będziecie widzieli gołym okiem, że i tak niczego nie przeprowadzę" oraz mężczyznę pytającego: "Jaką ja mam gwarancję, że pan mnie znowu nie oszuka? Jaką jak mam gwarancję, że znowu pan mi coś nie obieca i pan nie dotrzyma słowa?".

W późniejszej części spotu widać europosła, b. szefa NBP Marka Belkę, który mówi w jednym z programów telewizyjnych: "Dziś mam wrażenie, że trzeba w polityce - i to jest strasznie gorzkie, co mówię - kłamać. Po prostu kłamać".

W dalszej części spotu widać mężczyznę mówiącego do Tuska: "Pana minister, kiedy byliście właśnie podsłuchiwani, powiedział: obiecać dwa razy to już dotrzymać" oraz fragment nagrania rozmowy - jak podpisano - szefa MSZ za rządów PO-PSL Radosława Sikorskiego i ówczesnego ministra finansów Jacka Rostowskiego, podczas której Sikorski miał powiedzieć: "Dwa razy obiecać to jak raz dotrzymać".

Spot kończy się słowami Tuska mówiącego: "nie miałem wtedy pieniędzy, taka jest prawda". Widać również napis: "Nie daj się im oszukać".(PAP)

sdd/ mir/