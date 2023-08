Oni chcą rozbić i sprywatyzować Orlen, my sprawnym zarządzaniem zrobiliśmy z Orlenu jedną z największych firm świata i chcemy by Orlen pozostał dumą wszystkich Polaków - wskazano w spocie PiS opublikowanym w poniedziałek.

Spot Prawa i Sprawiedliwości związany jest z zaplanowanym na 15 października br. referendum. Towarzyszy mu hasło: "4xNIE". W referendum jedno z czterech pytań ma brzmieć: "Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?".

"Różnica jest prosta. Oni chcą rozbić i sprywatyzować Orlen, oddając kawałek po kawałku największy polski koncern w cudze ręce. My sprawnym zarządzaniem zrobiliśmy z Orlenu jedną z największych firm świata i chcemy by Orlen pozostał dumą wszystkich Polaków. Wybór należy do Ciebie" - wskazano w poniedziałkowym spocie.

W spocie umieszczono także m.in. archiwalną wypowiedź ekonomisty Bogusława Grabowskiego, który w Radiu Zet pytany, czy trzeba "rozbić Orlen", odpowiedział: "Absolutnie tak". (PAP)

autor: Marcin Jabłoński

mja/ mrr/