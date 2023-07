Zawsze będę stał przy polskiej policji, przy uczciwych, profesjonalnych policjantkach i policjantach; dzięki policji Polska jest państwem bezpiecznym - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas obchodów Święta Policji.

W poniedziałek na placu Zamkowym w Warszawie odbyły się Centralne Obchody Święta Policji, podczas których prezydent podziękował funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom policji za ich służbę dla Rzeczypospolitej - jak mówił - jedną z najważniejszych z punktu widzenia państwowego i społecznego.

Duda wskazywał, że każdy z nas chce móc spokojnie żyć, iść ulicą bez obawy przed napaścią, rabunkiem, pobiciem, śmiercią, czy porwaniem; każdy chce spokojnie położyć się spać, bez obawy przed włamaniem; każdy chce, by nasze dzieci bezpiecznie wróciły ze szkoły do domu.

Jak podkreślił prezydent, dzięki policji Polska jest państwem bezpiecznym. "Właśnie dzięki państwu, dzięki wam, funkcjonariusze i funkcjonariuszki, dzięki waszej służbie i pracy, dzięki waszemu oddaniu, profesjonalizmowi, gotowości służby i gotowości do ryzyka, możemy cieszyć się bezpiecznym wewnętrznie, spokojnym krajem" - mówił Duda, zwracając się do policjantów i policjantek.

Prezydent oświadczył, że dla niego najważniejsze jest, by interwencje policji były adekwatne: by zawsze kończyły się bezpiecznie dla policjanta, dla osoby, wobec której ta interwencja następuje i dla osób trzecich.

"Zawsze będę stał przy polskiej policji, przy uczciwych, profesjonalnych policjantkach i policjantach, którzy rzetelnie wykonują swoją służbę, nawet jeśli muszą interweniować w sposób zdecydowany" - zapewnił Duda. "Jeżeli będzie adekwatna interwencja policji, taka, że nikomu nie stanie się krzywda, policjant zawsze będzie broniony przeze mnie osobiście, przez prezydenta RP, gwarantuję wam to. Bo taka jest rola policjanta i Policji: ma stać na straży bezpieczeństwa" - dodał.

Po prezydencie głos zabrał minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, który także dziękował policjantkom i policjantom. Jego zdaniem efektem ich służby i miarą ich sukcesu jest poczucie bezpieczeństwa Polaków. Minister przypomniał m.in., że według badań opinii 96 proc. obywateli czuje się bezpiecznie w swojej okolicy, a 88 proc. uważa, że Polska jest państwem bezpiecznym mimo toczącej się za jej granicą wojny.

Zwracając się do funkcjonariuszy, szef MSWiA podkreślił, że to dzięki ich profesjonalizmowi, zaangażowaniu i ofiarności Polacy czują się bezpieczni we własnych domach i w granicach własnego kraju. "Bo przecież granic naszego kraju też bronicie" - zaznaczył.

"W tych dniach 500 kolejnych funkcjonariuszy polskiej policji z oddziałów prewencji i kontrterroryści pojechało bronić i strzec wschodniej granicy naszego kraju. Razem z funkcjonariuszami Straży Granicznej i żołnierzami Wojska Polskiego, żeby zwykli Polacy, nie politycy i ministrowie, czuli się bezpiecznie. Bo to jest siła, która ich ochroni przed złem zewnętrznym i wewnętrznym. To jest między innymi, a może nawet i przede wszystkim, Polska policja. Nowoczesna, dobrze zorganizowana formacja państwa polskiego, chroniąca obywateli niezależenie od ich poglądów politycznych. Taka jest i będzie polska policja" - mówił Mariusz Kamiński.

"W związku z dzisiejszą uroczystością chciałbym szczególne życzenia złożyć tym, którzy dziś złożyli być może najważniejszą w swoim życiu przysięgę. Naszym nowym funkcjonariuszom, którzy dziś na naszych oczach przysięgali, że nawet z narażeniem życia będą bronić naszych obywateli. Bardzo serdeczne życzenia również dla naszych nowych oficerów policji" - dodał.

Podziękowania na początku uroczystości składał też komendant główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. "Jesteśmy wszędzie tam, gdzie ktoś potrzebuje naszej pomocy. Począwszy od awantury domowej, wypadku drogowego, pożaru, bójki, czy też kradzieży. Każdego dnia blisko 20 tysięcy funkcjonariuszy podejmuje blisko 15 tysięcy interwencji" - powiedział.

Gen. Szymczyk dziękował też rodzinom i bliskim funkcjonariuszy za wyrozumiałość i wsparcie. "Świadomość, że jest ktoś, kto się o nas martwi i czeka na nas w domu, dodaje nam otuchy i motywacji do działania" - dodał.

Podczas obchodów prezydent wręczył funkcjonariuszom Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę, a minister spraw wewnętrznych z komendantem głównym wręczyli odznaczenia resortowe, w tym Medale za Zasługi dla Policji i Medale im. podkom. Andrzeja Struja. Odbyła się także uroczysta promocja funkcjonariuszy na pierwszy stopień oficerski, a nowo przyjęci policjanci garnizonu stołecznego złożyli ślubowanie. Wydarzenie zakończyła defilada policyjnych pododdziałów przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Polskiej Policji.

Święto Policji przypada 24 lipca. Tego dnia w 1919 r. Sejm przyjął ustawę o Policji Państwowej. W tym roku przypada 104. rocznica jej powstania.(PAP)

Autorzy: Agnieszka Ziemska, Aleksandra Rebelińska, Bartłomiej Figaj

