Rada Polityki Pieniężnej (RPP) rozpocznie cykl obniżek stóp procentowych w 2024 r.

Przyjęty przez rząd w piątek projekt nowelizacji ustawy budżetowej na 2023 r. zakłada m.in., że Rada Polityki Pieniężnej (RPP) rozpocznie cykl obniżek stóp procentowych w 2024 r. Jak podkreślono, jest to założenie zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi.

"Obecny scenariusz w zakresie stóp procentowych NBP przyjmuje oczekiwania rynkowe (mediana, Refinitiv, II '23), według których Rada Polityki Pieniężnej rozpocznie cykl obniżek stóp procentowych w 2024 r. Prognoza kursu walutowego na br. ma charakter techniczny. Średni w roku kurs euro w złotych (EUR/PLN) przyjęto w wysokości 4,70, a kurs dolara amerykańskiego w złotych (USD/PLN) na poziomie 4,43" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Jak poinformowała w piątek minister finansów Magdalena Rzeczkowska, nowelizacja budżetu zakłada, że średnioroczna inflacja w Polsce wyniesie 12% w tym roku.

"W momencie przygotowania prognoz do budżetu na rok 2023 przewidywano, że w 2023 r. nastąpi spadek średniorocznej inflacji do 9,8% wobec 13,5% średnio w 2022 r. Zakładano, że spadkowi cen w 2023 r. będzie sprzyjać spadek popytu związany z osłabianiem się wzrostu gospodarczego oraz opóźnione oddziaływanie bardziej restrykcyjnej polityki monetarnej. Przebieg procesów inflacyjnych w drugiej połowie 2022 r. oraz pierwszych miesiącach br. wskazuje jednak na konieczność podwyższenia prognozy inflacji na 2023 r. do 12% średnio w roku. Pomimo, że począwszy od marca br. rozpoczął się okres wyhamowania inflacji to jej szczyt okazał się nieco wyższy niż początkowo zakładano. Przewidywane obecnie na 2023 r. tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych mieści się w przedziale prognoz rynkowych i jest nieznacznie wyższe od prognozy NBP (11,9%, Raport o inflacji, III '23), prognozy KE1 (11,7%, European Economic Forecast, Winter 2023) oraz nieznacznie niższe od mediany prognoz rynkowych (12,7%, Refinitiv, IV '23)" - czytamy dalej w uzasadnieniu.

Według nowelizacji, ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosną w tym roku średniorocznie o 7,8%.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał wcześniej, że - według wstępnych danych - inflacja konsumencka wyniosła 13% r/r w maju br. (wobec 14,7% r/r w kwietniu, 16,1% r/r w marcu i 18,4% r/r w lutym).

RPP utrzymała w ub. tygodniu stopy procentowe bez zmian, w tym stopę referencyjną na poziomie 6,75%. Była to decyzja zgodna z oczekiwaniami rynku. Rada podwyższała stopy procentowe od października 2021 r. (z poziomu 0,1%) do września 2022 r. W kolejnych miesiącach utrzymywała parametry polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie.

(ISBnews)