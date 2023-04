Rzecznik PiS pytany w środę na konferencji prasowej w Sejmie o wniosek opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra edukacji i nauki odparł: "Będziemy bronić pana ministra Czarnka". "Myślę, że to jest pewien teatr polityczny opozycji" - ocenił Bochenek. "Wszyscy doskonale wiemy, jaka jest arytmetyka w polskim parlamencie" - zauważył.

Według rzecznika PiS, opozycja chce tym wnioskiem zwrócić na siebie uwagę.

"Wiele dobrego wydarzyło się w polskiej edukacji, choć wiemy, że wciąż wiele wyznań przed nami" - mówił Bochenek. "Zdajemy sobie z tego sprawę, że nakłady na edukację, na oświatę powinny w każdym kolejnym roku wzrastać. Na przestrzeni tych ostatnich lat - czy to za czasów pana ministra Czarnka, czy poprzednich ministrów edukacji - systematycznie do systemu oświaty pieniądze z budżetu państwa były dokładane, czy to na inwestycje, czy na wynagrodzenia" - dodał rzecznik PiS.

Posłowie opozycji - KO, Lewicy, PSL i Polski 2050 - złożyli wniosek o wyrażenie przez Sejm wotum nieufności wobec ministra edukacji i nauki na początku lutego. Wniosek jest pokłosiem publikacji tvn24.pl, opisującej, że pieniądze z konkursu MEiN trafiały do organizacji zbliżonych do PiS. Jak wskazał portal, wielomilionowe dotacje przeznaczane były na zakup nowych siedzib, jednocześnie wiele organizacji zajmujących się edukacją oraz placówek dydaktycznych nie otrzymało z budżetu resortu ani złotówki.

W reakcji Czarnek mówił w Sejmie m.in. o festiwalu nienawiści, chamstwa i hejtu przeciwko zarządom organizacji pozarządowych, które wykonują znakomitą pracę edukacyjną. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział na początku lutego, że nie ma żadnych wątpliwości, iż wniosek o wotum nieufności wobec szefa MEiN będzie nieskuteczny i że nie boi się o kwestię większości. Stwierdził też, że w sprawie konkursu MEiN Czarnek przestawił w Sejmie wyjaśnienia, które "tę sprawę zamykają".(PAP)

