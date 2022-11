- Mimo to są to zaskakująco dobre wyniki. Widać oczywiście zmęczenie wojną, ale wynikające z tego spadki nie są tak duże, jak można byłoby się spodziewać po pół roku konfliktu i jego skutków - podkreśla w rozmowie z DGP Maciej Duszczyk z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Ekonomiczne konsekwencje wojny widać w stopniałym z 42 proc. do 27 proc. poparciu dla finansowej pomocy dla Ukrainy. Zdaniem Duszczyka wielu z nas uznało, iż przestaje nas być stać na pomoc w takim zakresie jak dotychczas, co oznacza, że takie pomysły jak współpłacenie przez Ukraińców za pobyt w zbiorowych punktów zakwaterowania pojawiają się we właściwym momencie ze społecznego punktu widzenia. Podobne wnioski wyciąga Norbert Maliszewski. - Polacy przez cały czas są otwarci na pomoc, ale uchodźcy powinni być traktowani tak samo jak Polacy - twierdzi. - Wyniki badania pokazują, że mimo obaw hasło „Stop ukrainizacji Polski” nie pada na podatny grunt - podsumowuje Maciej Duszczyk.