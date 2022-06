Trójmorze: Współpraca i bezpieczeństwo

Inicjatywa Trójmorza jest jednym z największych projektów geopolitycznych w naszej części świata, który ma swoje początki w 2015 r. Obejmuje współpracą 12 państw Unii Europejskiej położonych w regionie Bałtyku, Adriatyku i Morza Czarnego. Należą do nich: Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Austria, Słowenia, Chorwacja, Rumunia oraz Bułgaria. To jedna trzecia powierzchni Unii Europejskiej zamieszkała przez ponad 20 proc. wszystkich obywateli UE , z łącznym produktem krajowym brutto (PKB) stanowiącym około 10 proc. PKB Unii. Region ten łączy szybki wzrost gospodarczy, stabilność społeczna i polityczna oraz atrakcyjność dla inwestorów.

Dzisiaj, w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę, są to także kwestie bezpieczeństwa - przede wszystkim militarnego, politycznego, gospodarczego, energetycznego, ale również cyberbezpieczeństwa , które w dobie zagrożenia wojną hybrydową nabiera szczególnego znaczenia. Ostatnie wydarzenia pokazują, że obecnie bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy jedności i poczucia wspólnoty, a bliska współpraca jest nieodłączną częścią, a wręcz fundamentem bezpieczeństwa. Dlatego tak ważne jest zacieśnianie wzajemnych kontaktów poprzez poznanie możliwości, potrzeb i trudności wszystkich krajów.

W ramach VII edycji Kongresu 590 omawiane będą tematy dotyczące całego spektrum współpracy, wyznaczenia nowych celów, a przede wszystkim zacieśniania relacji gospodarczych i politycznych pomiędzy Polską i wszystkimi krajami tego regionu, a także między krajami Trójmorza i resztą świata.

Interesujące debaty

VII edycja Kongresu 590 skupi się na 11 obszarach tematycznych: polityce i bezpieczeństwie; gospodarce; rolnictwie i żywności; technologii; transporcie i logistyce; energetyce; ekologii; wyzwaniach społecznych; nauce; kulturze oraz zdrowiu. Będą na niej obecni najważniejsi polscy politycy i liderzy biznesu , a także międzynarodowi eksperci.

Wydarzenie zainauguruje panel otwarcia „Rola Spółek Skarbu Państwa w budowaniu siły gospodarczej Polski”. Według ekspertów to właśnie firmy państwowe działają stabilizująco na funkcjonowanie strategicznych obszarów gospodarki i mogą przyczynić się do szybszego wychodzenia z recesji. Czy ich ogromny potencjał odegra kluczową rolę w przezwyciężaniu kryzysu gospodarczego wywołanego inwazją Rosji na Ukrainę? Jak budować siłę gospodarczą Polski? Jakich narzędzi należy użyć i jak najskuteczniej je wykorzystać?

Dyskutować o tym będą: Jacek Sasin, wiceprezes Rady Ministrów i minister aktywów państwowych; Wojciech Dąbrowski, prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; Paweł Majewski, prezes Zarządu ENEA S.A.; Iwona Duda, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego; Beata Kozłowska-Chyła, prezes Zarządu PZU S.A; Paweł Szczeszek, prezes Zarządu TAURON S.A. oraz Marcin Chludziński, prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panel poprowadzi Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny „Gazety Polskiej”.

Dynamika relacji politycznych ostatnich miesięcy wskazuje, że potrzeba współpracy jest koniecznością, zwłaszcza w obliczu zagrożeń zewnętrznych oraz prób zawłaszczania potencjału i terytorium poszczególnych krajów.

Największym wyzwaniem, przed którym stoją obecnie państwa Trójmorza - analogicznie jak większość innych gospodarek - jest uporanie się ze skutkami gospodarczymi wywołanymi agresją Rosji na Ukrainę. Kolejnym jest pomoc Ukrainie w odbudowie zarówno jej potencjału gospodarczego, w tym systemu opieki zdrowotnej, jak i zniszczeń wojennych. Na ten temat rozmawiać będą na Scenie Międzynarodowej m.in. Yuliia Svyrydenko, pierwsza wicepremier Ukrainy - minister gospodarki Ukrainy; Viktor Liashko, minister zdrowia Ukrainy; Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii; Adam Niedzielski, minister zdrowia; Eglė Markevičiūtė, wiceminister gospodarki i innowacji Republiki Litewskiej; Hans Henri P. Kluge, dyrektor regionalny World Health Organization w Europie oraz Stella Kyriakides, europejska komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności.

Sytuacja Europy w kontekście geopolitycznym znajdzie się na celowniku takich ekspertów jak: dr George Friedman, Geopolitical Futures; gen. Roman Polko, członek prezydenckiej Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności; Sebastian Chwałek, prezes Zarządu PGZ S.A oraz dr Jacek Bartosiak, Strategy & Future.

Wzmacnianie potencjałów krajów Trójmorza poprzez synergię poszczególnych branż, wzmacnianie wspólnych rynków kapitałowych, a także rola i znaczenie potencjału gospodarczego inicjatywy - to wyzwania stojące zarówno przed Polską, jak i jej partnerami. W jaki sposób współdziałać w zakresie bezpieczeństwa energetycznego?

Czy istnieje pole do współpracy w kwestii potencjalnych kryzysów humanitarnych oraz kryzysu żywnościowego? Na te i inne pytania odpowiedzi poszukają uczestnicy paneli dotyczących współpracy gospodarczej w obliczu nowych wyzwań. Dyskusje będzie moderował Radosław Pyffel, ekspert Instytutu Sobieskiego ds. polityki międzynarodowej i Azji, a udział w niej wezmą: Dániel Bartha, Centrum Euroatlantyckiej Integracji i Demokracji Węgry; Ivo Jururvee, The International Centre for Defence and Security (ICDS) Estonia; Rufin Zamfir, Global Focus, Rumunia.

Do zagadnień priorytetowych należą rozwój zielonych technologii, energia jądrowa, konsolidacja w przemyśle energetycznym oraz bezpieczeństwo energetyczne regionu Trójmorza. Dynamika zawirowań na rynku energetycznym nie pozostawia złudzeń co do dalszego kierunku rozwoju i konieczności współpracy w zabezpieczeniu dostaw taniej i ekologicznej energii. Tematy te będą poruszane w wielu panelach m.in. w panelu „Wodorowa przyszłość, czy wodorowe złudzenia” z udziałem Krzysztofa Dryndy, prezesa Zarządu PAIH; Arkadiusza Sekścińskiego, wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju PGNiG S.A.; Grzegorza Jóźwiaka, dyrektora departamentu paliw alternatywnych PKN ORLEN S.A; a także w panelu „Czy energetyka jądrowa może powstrzymać kryzys klimatyczny?” z udziałem Piotra Podgórskiego, dyrektora naczelnego ds. transformacji KGHM Polska Miedź S.A.; Tomasza Nowackiego, dyrektora departamentu energii jądrowej w MKiŚ oraz prof. Ludwika Pieńkowskiego, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, eksperta KGHM Polska Miedź S.A.

Giganci rynku energetycznego i finansowego: Enea SA, PGE Polska Grupa Energetyczna, PKN ORLEN, Grupa TAURON, PKO Bank Polski oraz Grupa PZU poprowadzą w trakcie Kongresu swoje autorskie panele.

Akademia Liderów Trójmorza

Jednym z ciekawszych projektów, który zostanie zainicjowany w czasie czerwcowej odsłony Kongresu 590, będzie Akademia Liderów Trójmorza - platforma wymiany wiedzy oraz tworzenia nowych idei w obszarach gospodarki m.in. transformacji cyfrowej, bezpieczeństwa czy energetyki. Wypracowane przez uczestników rozwiązania będą miały realny wpływ na życie gospodarcze krajów biorących udział w projekcie i całego regionu. Akademia Liderów Trójmorza to wydarzenie, które będzie odbywać się co roku pod auspicjami Kongresu 590. W spotkaniach weźmie udział kilkadziesiąt osób z krajów „12”. W tym roku jako obserwatorzy wezmą udział przedstawiciele krajów blisko związanych z regionem, czyli Ukrainy, Turcji i Mołdawii.

To, co wyróżnia ten projekt, to fakt, iż będzie to pierwszy tego typu program realizowany przez kraj Trójmorza, który doskonale wpisze się w architekturę współpracy w ramach tej inicjatywy. Uczestnicy akademii będą mieli okazję do publicznych wystąpień, spotkań i dyskusji oraz prezentacji idei i koncepcji wypracowanych w trakcie pobytu w Polsce. Partnerem strategicznym projektu jest PKN ORLEN.

Goście specjalni

Tegoroczna dyskusja będzie miała wymiar globalny. Swój udział zapowiedzieli międzynarodowi eksperci, którzy od lat zajmują się największymi wyzwaniami współczesnego świata, analizując je zarówno w kontekście światowym, jak i regionalnym.

Wśród nich znajdzie się dr George Friedman, uznany na całym świecie politolog, futurolog i strateg, twórca dziedziny prognozowania geopolitycznego oraz autor wielu bestsellerów „Następne 100 lat, Następna dekada”. Jego ostatnia książka, „The storm before the calm: America’s Discord, the Coming Crisis of the 2020s, and the Triumph Beyond”, należy do najlepiej sprzedawanych pozycji na rynku amerykańskim. Dr Friedman wystąpi 23 czerwca na Scenie Liderów oraz w panelu z dr Jackiem Bartosiakiem.

Niezwykle ciekawego wystąpienia należy spodziewać się za strony prof. Justina Yifu Lin, ekonomisty Uniwersytetu Pekińskiego, twórcy koncepcji nowej ekonomii strukturalnej. Jest on dziekanem Instytutu Nowej Ekonomii Strukturalnej oraz Instytutu Współpracy i Rozwoju Południe-Południe; ponadto pełni funkcję honorowego dziekana Narodowej Szkoły Rozwoju na Uniwersytecie Pekińskim. Profesor Lin to autor ponad 30 książek, w tym „Beating the Odd: Jump-starting Developing Countries”, „Going Beyond Aid”, „The Quest for Prosperity”, „New Structural Economics” oraz „Demystifying the Chinese Economy”. Jego obecność na Kongresie przybliży nam najpoważniejsze wyzwania przed jakimi stoi świat, Europa oraz Państwo Środka.

Kolejnym gościem zagranicznym będzie Richard „Rich” Turrin - autor międzynarodowych bestsellerów „Koniec gotówki - cyfrowy juan” oraz „Innovation Lab Excellence”. Turrin znalazł się na liście 100 najbardziej wpływowych influencerów fintechowych portalu Onalytica. Był on także wielokrotnie nagradzanym dyrektorem wykonawczym, który - po dwudziestoletniej karierze w bankowości inwestycyjnej - kierował zespołami fintech w IBM. Obecnie jest niezależnym konsultantem, a jego opinie na temat rozwoju technologii finansowych w Chinach cieszą się ogromnym zainteresowaniem międzynarodowych mediów i klientów prywatnych. Turrin, który przez ostatnie dziesięć lat mieszkał w Szanghaju, na własne oczy obserwował wprowadzanie przez Chiny obrotu bezgotówkowego.

Na tegorocznej edycji Kongresu nie zabraknie także wybitnych ekspertów z Polski. Jednym z nich jest gen. Roman Polko, członek prezydenckiej Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności. Generał, komandos, dwukrotny dowódca GROM, doktor zarządzania. Kierował zagranicznymi misjami wojennymi i stabilizacyjnymi. Doradzał prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy oraz ministrowi spraw wewnętrznych i administracji w sprawach zwalczania terroryzmu i bezpieczeństwa. Był zastępcą szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Obecnie jest edukatorem dla bezpieczeństwa, wykładowcą akademicki.

Kolejnym gościem Kongresu jest dr Jacek Bartosiak, założyciel i właściciel think tanku Strategy & Future, ekspert do spraw geopolityki i geostrategii oraz uczestnik debaty na temat sytuacji strategicznej Europy Środkowo-Wschodniej, zachodniego Pacyfiku i Eurazji. Dr Bartosiak jest autorem książek o tematyce związanej z geopolityką i geostrategią.

Jedną z prelegentek będzie Agnieszka Kosik - była dyrektorka polskiego oddziału Meta/Facebook i była szefowa domu mediowego MediaCom, laureatka wielu nagród m.in. BusinessWoman Roku 2016; AdMan Roku 2015 i 2016. Niemal od samego początku uczestniczyła w budowaniu polskiego rynku reklamowego. Pod jej kierownictwem MediaCom czterokrotnie zdobył tytuł Domu Mediowego Roku oraz wiele nagród branżowych. Agnieszka Kosik weźmie udział w panelu „Między zyskiem a odpowiedzialnością w zarządzaniu”, który odbędzie się 23 czerwca.

Kongres w dwóch odsłonach

Podobnie jak w ubiegłym roku, wydarzenie zostanie podzielone na dwie części: pierwsza odbędzie się 22-23 czerwca br. w Warszawie w tradycyjnej, stacjonarnej formule, w centrum konferencyjnym Ptak Warsaw EXPO w podwarszawskim Nadarzynie. Natomiast druga będzie miała miejsce w październiku, a w jej programie znajdzie się m.in. przyznanie Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

Podczas letniej odsłony na pięciu scenach odbędą się debaty i dyskusje z udziałem zaproszonych gości. Nie zabraknie również Studia 590 z formułą 15-minutowych wywiadów oraz popularnej wśród uczestników strefy networkingowej, w której będą mogli się spotkać przedstawiciele biznesu, nauki, polityki i władz legislacyjnych.

Kongres 590 jest skierowany do wszystkich firm: od start-upów przez mikro, małe, średnie po największe przedsiębiorstwa. Stanowi arenę wymiany myśli, poglądów i doświadczeń przedsiębiorców, menedżerów, polityków, naukowców oraz ekspertów ekonomicznych. Nazwa Kongresu 590 pochodzi od prefiksu kodu kreskowego, którym oznaczane są̨ towary wprowadzone do obrotu na terenie Polski.