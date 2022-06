Liczba ukraińskich uchodźców w Polsce topnieje. Dane Straży Granicznej pokazują, że codziennie do swojego kraju wraca ponad 20 tys. z nich. Od początku wojny do Polski przyjechało wprawdzie ponad 3,95 mln osób, ale na Ukrainę wróciło już 1,968 mln. Samorządy nie kryją, że jest im to na rękę. – Ciągle nie wiadomo, czy wsparcie ze strony administracji rządowej w celu zapewnienia miejsc tymczasowego zakwaterowania będzie kontynuowane w lipcu i kolejnych miesiącach. Nie ma odpowiedzi w tej sprawie od wojewody – mówi Włodzimierz Tutaj, rzecznik UM Częstochowy.