"Spory spadek zanotował Szymon Hołownia, który z czwartego miejsca spadł na siódme. Zaraz za nim znalazł się Daniel Obajtek, nieobecny w poprzednich zestawieniach. Największy problem ma obecnie Krzysztof Bosak. Tradycyjnie słaby wynik zanotował też Zbigniew Ziobro, który zajmuje niechlubne pierwsze miejsce w rankingu nieufności. Jak wynika z sondażu, niemal wszyscy politycy borykają się z tym samym wyraźnym problemem – od ufających im wyborców więcej jest tych, którzy nie obdarzają ich zaufaniem" - podkreśla Onet.

Andrzej Duda pierwszą pozycję w rankingu zaufania zajął na początku kwietnia, wyprzedzając Rafała Trzaskowskiego. Zachował ją także w kolejnym badaniu - prezydentowi ufa obecnie 46,2 proc. badanych (wzrost o 4,1 pkt proc.).

Kolejne miejsca zajmują: premier Mateusz Morawiecki (42 proc. zaufania, o 2,5 punkta proc. więcej niż w kwietniu, przy 49 proc. nieufności) i Rafał Trzaskowski (42 proc. zaufania, wzrost o 0,4 pkt proc.) Prezydentowi Warszawy nie ufa 41 proc. badanych (wzrost o 4,2 pkt proc.)

Siódmy w poprzednim badaniu wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński uplasował się na czwartym miejscu z wynikiem 33,8 proc. (wzrost o 1 pkt proc.). Tym samym Kaczyński wyprzedził lidera PO Donalda Tuska, do którego zaufanie wynosi obecnie 33,3 proc. (spadek o 0,6 pkt proc.). Przed Tuskiem znalazł się jeszcze lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz (także 33 proc. zaufania, przy 36 proc. nieufności).

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia z czwartego miejsca spadł na siódme z 30,7 proc. pozytywnych wskazań (spadek o 4,2 pkt proc.) i 42 proc. negatywnych (wzrost o 6,1 pkt proc.). Zaraz za Hołownią w zestawieniu znalazł się prezes PKN Orlen Daniel Obajtek (30,3 proc.), nieobecny w poprzednich rankingach.

Kolejne miejsca zajęli marszałek Sejmu Elżbieta Witek (30 proc. zaufania, 41 proc. nieufności), lider Nowej Lewicy Robert Biedroń (24 proc. zaufania, 46 proc. nieufności), marszałek Senatu Tomasz Grodzki (24 proc. zaufania, 42 proc. nieufności), wicepremier, minister kultury Piotr Gliński (odpowiednio 23 i 36 proc.) i wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (20 i 12 proc.; 54 proc. badanych - najwięcej w przypadku wszystkich wskazanych polityków - zadeklarowało, że go nie zna).

Politykiem z najniższym wskaźnikiem zaufania jest poseł Konfederacji Krzysztof Bosak (10,3 proc., spadek o 2 pkt proc.). W poprzednim badaniu wyprzedzał on jeszcze Ryszarda Terleckiego i Zbigniewa Ziobrę, by teraz znaleźć się na ostatnim miejscu. Tym samym wynik ministra sprawiedliwości prezentuje się nieco lepiej (16,9 proc., wzrost o 3,8 pkt proc.), co zagwarantowało mu przedostatnią pozycję. Trzeci od końca jest pod tym względem Adrian Zandberg (18,7 proc.), którego nie było w badaniu sprzed miesiąca.

Zbigniew Ziobro ma najwyższy wskaźnik nieufności. Liderowi Solidarnej Polski nie ufa 63,8 proc. badanych (poprzednio 64,3 proc.). Zaraz za nim znajduje się Jarosław Kaczyński (56,4 proc., poprzednio 48 proc.), a trzecie miejsce należy do Krzysztofa Bosaka – 55,8 proc. (poprzednio 59,6 proc.).

Przewodniczący PO Donald Tusk to polityk z czwartym najwyższym wskaźnikiem nieufności – 54,2 proc. (poprzednio 46,9 proc.).

"Ogółem najwyższy wzrost zaufania w osobistych rankingach w porównaniu z poprzednim badaniem zanotowali: Piotr Gliński, Mateusz Morawiecki, Władysław Kosiniak-Kamysz, Andrzej Duda i Zbigniew Ziobro, choć należy pamiętać, że oznacza to nadal bardzo duże różnice w punktacji pomiędzy poszczególnymi politykami. Część nazwisk powtarza się też na szczycie rankingu nieufności. Najwyższy wzrost, jeśli chodzi o liczbę nieufnych wyborców, dotyczy Szymona Hołowni, Jarosława Kaczyńskiego, Donalda Tuska, Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego" - podsumowuje Onet.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 20-21 maja 2022 r. na reprezentatywnej próbie 1100 osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).