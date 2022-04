Działacze PiS mieli do Nowaka pretensje, że zaniedbał wiele ważnych kwestii. Zamiast tego latał do Stanów Zjednoczonych i rozmawiał o rozwoju branży kosmicznej. – Pojawiały się w partii pytania, kto w ogóle zajmuje się działem gospodarka w tym rządzie – przyznaje nam polityk partii rządzącej. Byłemu ministrowi nie pomogło też to, że w kuluarowych rozmowach z częścią polityków PiS był wskazywany nawet jako ewentualny następca Morawieckiego na fotelu premiera, gdyby obecnemu szefowi rządu powinęła się noga. Według naszych źródeł „ustalenie było takie, że minister ma być przezroczysty, kiedy je złamał – poleciał”.