Premier Mateusz Morawiecki i szef rządu Czech Petr Fiala podpisali w czwartek umowę w sprawie kopalni odkrywkowej w Turowie. Zgodnie z nią Polska zapłaci 35 mln euro rekompensaty, a Fundacja PGE przekaże 10 mln euro krajowi libereckiemu. Czechy wycofają z TSUE swoją skargę na Polskę.

Piotr Duda w wypowiedzi opublikowanej na portalu tysol.pl przypomniał, że Solidarność nie pozwoliła, "grożąc ostrymi protestami", aby polski rząd wykonał decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nie zgadza się też na płacenie kar finansowych.

"Przypominam, co by się stało, gdybyśmy wykonali decyzję TSUE (bo nawet nie wyrok), nakazujący zamknięcie Turowa. Już tej kopalni i elektrowni praktycznie by nie było, bo nie dałoby się jej odtworzyć" – podkreślił.

Przewodniczący wyraził zadowolenie z porozumienia i odniósł się również do obecnej sytuacji międzynarodowej.

"To również dobra wiadomość w kontekście szantażu gazowego Rosji i sytuacji na granicy z Ukrainą. Dzięki temu porozumieniu możemy być spokojniejsi o nasze bezpieczeństwo energetyczne, tysiące miejsc pracy i los ludzi bezpośrednio zależnych od energii z Turowa" – zaznaczył Duda.

Polsko-czeskie rozmowy o kopalni węgla brunatnego Turów rozpoczęły się w czerwcu 2021 r. po tym, gdy strona czeska wniosła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę przeciwko Polsce w sprawie rozbudowy kopalni. Jednocześnie Praga domagała się wstrzymania wydobycia jako tzw. środka tymczasowego. Według strony czeskiej rozbudowa kopalni zagraża dostępowi mieszkańców czeskiego Liberca do wody, zwiększa hałas i emisję pyłu.

20 września 2021 r. TSUE nałożył na Polskę karę 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środka tymczasowego i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec