Rozmowy mogą dotyczyć także kwestii praworządności. Macron jest za rozwiązaniem sporu wokół sądów i za porozumieniem Brukseli z Warszawą w tej kwestii. Sytuacji nie ułatwia jednak to, że w toczącej się kampanii przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi nad Sekwaną karierę robi określenie „suwerenność prawna przed TSUE”. Wielu kandydatów opowiada się za zapewnieniem – wzorem polskiego Trybunału Konstytucyjnego – prymatu prawa francuskiego nad unijnym, ale dla Macrona to kwestia niewygodna, co rywale próbują wykorzystać przeciwko niemu. – Gdyby Polska „zeuropeizowała atom” i zaangażowała się w operacje w Sahelu, w którym przeciwko Francji działają nie tylko rebelianci i dżihadyści, ale również Rosja (wysyłająca – podobnie jak na Donbas – prywatne firmy wojskowe do Mali i Republiki Środkowoafrykańskiej – red.), argumenty za zacieśnieniem współpracy z Paryżem nabrałyby znaczenia – komentuje rozmówca DGP.