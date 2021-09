Badani zostali zapytani przez pracownie Social Changes, czy według Pani/Pana powrót Donalda Tuska do polskiej polityki okaże się politycznym sukcesem. Negatywnie na to pytanie odpowiedziało 54 proc. respondentów - 29 proc. wybrało opcję "zdecydowanie nie", a 25 proc. - "raczej nie". Jedynie 23 proc. badanych uważa, że Tusk odniesie sukces - opcję "raczej tak" wybrało 15 proc., a 8 proc. - "zdecydowanie tak".

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Sondaż przeprowadzono na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1050 osób w dniach od 17 do 20 września 2021 r.