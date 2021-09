Jak wynika z informacji DGP, Sejm zajmie się decyzją prezydenta w sprawie stanu wyjątkowego na posiedzeniu zwołanym na poniedziałek. Musi to zrobić niezwłocznie po otrzymaniu rozporządzenia głowy państwa. Do tego w kolejnych dniach w Karpaczu odbywa się Forum Ekonomiczne i część członków Prezydium Sejmu bierze w nim udział, stąd termin wydaje się najbardziej dogodny. Przedstawiciel prezydenta przedstawi posłom uzasadnienie wprowadzenia stanu wyjątkowego. Sejm ma w tym przypadku prawo weta, ale nie zanosi się na to, by z niego skorzystał. Rozporządzenie może zostać uchylone bezwzględną większością głosów, ale posłowie Konfederacji wnioskowali o jego wprowadzenie, więc PiS ma duże szanse na ich głosy. – Zobaczymy, jak strona rządowa się przygotuje. Pytanie, jak PiS widzi to rozwiązanie w szczegółach. Co to będzie oznaczało dla lokalnych przedsiębiorców, czy będzie dla nich gwarancja odszkodowań? Jeśli takie zapisy się znajdą, nie będzie problemu – mówi Artur Dziambor, poseł Konfederacji. Rzecznik rządu tłumaczy, że ograniczenia będą obowiązywać w pasie 3 km od granicy i co do zasady nie będą dotyczyły swobody działalności gospodarczej. Za uchyleniem rozporządzenia będzie Lewica. KO jest także krytyczna, ale jaką podejmie decyzję – nie wiadomo.