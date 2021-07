PiS przynajmniej nieoficjalnie daje do zrozumienia, że objazd po powiatach niewiele go obszedł. Liczy na to, że lider PO nie ma już tam czego szukać, bo to PiS jest partią ludową, a PO partią elit. ‒ To objazd głównie dla dziennikarzy ‒ mówi polityk PiS.