"Jarosław Gowin przegrał i mam nadzieję, że z tej porażki w końcu wyciągnie wnioski" – powiedział we wtorek na antenie RMF FM europoseł Adam Bielan o wynikach głosowania na Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym mimo sprzeciwu większości posłów Porozumienia przegłosowana została kandydatura popieranej przez Zjednoczoną Prawicę Lidii Staroń. "Zobaczył, że jego intrygi w parlamencie są nieskuteczne" – ocenił Bielan.

Bielan ocenił również ogół postępowania Gowina. "Rok temu próbował obalić nasz rząd, próbował zmienić Marszałka Sejmu i od tego czasu co kilka miesięcy próbuje destabilizować sytuację w Zjednoczonej Prawicy" – stwierdził europoseł.

Sejm powołał we wtorek senator niezależną Lidię Staroń na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Aby mogła objąć stanowisko, zgodę musi jeszcze wyrazić Senat.

Za kandydaturą Staroń opowiedziało się 231 posłów, a jej kontrkandydata Marcina Wiącka poparło 222 posłów. Większość bezwzględna wynosiła 228 głosów.

Za kandydaturą Wiącka zagłosowali spośród Porozumienia: Stanisław Bukowiec, Jarosław Gowin, Andrzej Gut-Mostowy, Iwona Michałek, Marcin Ociepa, Wojciech Murdzek, Grzegorz Piechowiak, Magdalena Sroka, Michał Wypij. Za kandydaturą Wiącka była także Monika Pawłowska, która jest członkiem Porozumienia, ale nie należy do klubu PiS oraz Andrzej Sośnierz, który jest członkiem Porozumienia, ale należy do koła Polskie Sprawy.

Związany z Porozumieniem, lecz pozostający w konflikcie z Jarosławem Gowinem Bielan zapowiedział, że w czerwcu ogłosi powstanie nowej partii. Jej powstanie ma zostać ogłoszone na konwencji w najbliższą niedzielę - 20 czerwca. Nowe ugrupowanie ma nosić nazwę "Partii Republikańskiej".

"Partia Republikańska to będzie Porozumienie bez Cezara" – zapowiedział Bielan. "Już w 2013 Jarosław Gowin mówił, że każdy Cezar znajdzie swoich republikanów, wspólnotę wolnych ludzi, którzy mu się przeciwstawią i my właśnie takiemu Cezarowi, który nie chciał zarządzać partią w sposób demokratyczny, przeciwstawiliśmy się" – podkreślił.

Jak oświadczył, "liczymy na wszystkich posłów Porozumienia, którzy chcą budować Zjednoczoną Prawicę, a nie chcą iść do PSL". "Dla nas jest najważniejsze, żeby Zjednoczona Prawica utrzymała większość" – dodał.

"Partia Republikańską będzie kontynuacją Porozumienia. Będę wnioskował do Zarządu Krajowego Porozumienia o połączenie z Partią Republikańską" – zapowiedział Bielan, podkreślając, że ma zamiar kontynuować spór o legalność władz Porozumienia.

W Porozumieniu doszło do sporu dotyczącego kierownictwa ugrupowania. Bielan uważa, że zarząd partii, rozszerzony w październiku 2020 r. na wniosek lidera partii Jarosława Gowina został uzupełniony niezgodnie ze statutem, a trzyletnia kadencja Gowina upłynęła w kwietniu 2018 r. Bielan uważa też, że od 4 lutego w wyniku decyzji sądu koleżeńskiego, jako przewodniczący Konwencji Krajowej Porozumienia, przejął obowiązki prezesa partii.

Zwolennicy Gowina przekonują, że 5 lutego decyzją krajowego sądu koleżeńskiego Bielan oraz poseł Kamil Bortniczuk zostali wykluczeni z Porozumienia, a powodem było wielokrotne łamanie statutu partii. Pod koniec lutego - jak informował wicerzecznik Jan Strzeżek - zarząd Porozumienia jednogłośnie wybrał Iwonę Michałek na przewodnicząca Konwencji Krajowej partii.

W połowie lutego Bielan poinformował o skierowaniu do SO w Warszawie wniosku informującego o uchwale sądu koleżeńskiego ws. wygaszenia kadencji prezesa Porozumienia Jarosława Gowina i powierzeniu jego obowiązków przewodniczącemu Konwencji Krajowej jako osobie uprawnionej do reprezentowania partii na zewnątrz. SO w Warszawie w połowie marca zarządził zwrot tego wniosku uznając, że wniosek został złożony przez osobę nieumocowaną do działania w imieniu partii.