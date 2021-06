Informację o ewakuacji Sądu Najwyższego potwierdził PAP mł. kpt. Michał Skrzypa z Komendy Miejskiej PSP w Warszawie. Jak poinformował, strażacy zabezpieczają miejsce w związku ze zgłoszeniem o podłożeniu ładunku wybuchowego.

To kolejna sytuacja tego typu w ostatnich miesiącach - o podłożeniu bomby w gmachu Sądu Najwyższego informowano też w połowie maja, w dniu, gdy Izba Cywilna sądu zebrała się w pełnym składzie, by rozpatrzyć przedstawione przez I prezes SN Małgorzatę Manowską zagadnienia dotyczące spraw odnoszących się do kredytów walutowych.