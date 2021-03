Dymitr Książek, ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie mówi, że ostatnio jego szpital dostał wszystkiego 24 ampułki. Na SOR i dwa oddziały covidowe. Regularnie ślą prośby do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) o zwiększenie dostaw. – Mamy na 100 pacjentów, na cały tydzień, 24 ampułki. Jeden pacjent to sześć ampułek, które zużywa się w ciągu pięciu dni. To oznacza zabezpieczenie lekowe dla czterech osób. Zwykle w czwartek kończą nam się zapasy leku – mówi. A jak w piątek pojawia się pacjent wymagający jego podania? – To wątpliwe, czy go dostanie. W skrajnych sytuacjach zwracamy się do innych szpitali o pomoc , pytamy np. MSWiA przy ul. Wołoskiej, czy ma pożyczyć. Jak mają, to dają. Choć zgodnie z wytycznymi lek powinien dostać każdy pacjent, który się do niego kwalifikuje, lekarze muszą wybierać, komu go podać, a komu nie.