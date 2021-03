Na konferencji przed Ministerstwem Zdrowia posłanka Lewicy Monika Falej mówiła, że Polska jest czołówce, jeśli chodzi o skalę nowych zachorowań na COVID-19.

"Mamy szóste miejsce w świecie, a trzecie w Europie, co oznacza, że to jest bardzo niechlubna liczba i to pokazuje jak trudno rządowi poradzić sobie z obecną sytuacją (...). wydawać by się mogło, że rząd nie panuje nad epidemią, tylko epidemia panuje nad rządem" - mówiła Falej.

Tomasz Trela (Lewica) dodał, że mamy "bardzo rozpędzoną" trzecią falę epidemii, a rząd - jak ocenił - nie wyciągnął wniosku z ostatnich 12 miesięcy.

Posłowie Lewicy zaproponowali rządowi "trzy bardzo szybkie, sprawne rozwiązania", które mają pomóc w walce z epidemią.

"Po pierwsze testowanie na życzenie - każdy obywatel naszego kraju powinien mieć dostęp do bezpłatnego, szybkiego testowania na obecność koronawirusa" - powiedział Trela.

Wyjaśnił, ze powinny działać 24-godzinne punkty testowania, w których można się przetestować przychodząc z dowodem osobistym. "To przede wszystkim spowoduje, że nie będziemy mieli do czynienia z tzw. cichymi nosicielami, którzy przechodzą koronawirusa bezobjawowo" - mówił Trela.

Po drugie Lewica proponuje, aby szpitale tymczasowe przejęły wszystkich pacjentów covidowych. "Tak żeby w tradycyjnych szpitalach można było przeprowadzać najbardziej potrzebne i najpilniejsze zabiegi i operacje" - mówił poseł Lewicy.

Po trzecie, Trela przypomniał, że Lewica już od kilku miesięcy postulowała, by rząd wystąpił w oparciu o przepisy międzynarodowe o udostępnienie patentu na szczepionkę firmy Moderna.

Przekonywał, że dzięki temu Polska mogłaby sama produkować szczepionkę. "Bylibyśmy uniezależnieni od dostaw unijnych, mielibyśmy dostawy unijne, ale mielibyśmy z drugiej strony szczepionki, które są produkowane na terenie kraju" - powiedział Trela.

Poinformował też, że Lewica skierowała do resortu 10 pytań ws walki z epidemią; posłowie chcą wiedzieć m.in., kto doradza i buduje modele analityczne przebiegu epidemii dla rządu, a także jak dalej będą funkcjonować szpitale tymczasowe.

Trela zapowiedział też, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu Lewica zażąda informacji ministra zdrowia nt działań w celu zabiegania trzeciej fali epidemii.

W piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że badania potwierdziły 18 775 nowych zakażeń koronawirusem, najwięcej – 3073 – na Mazowszu. 351 chorych z COVID-19 zmarło.