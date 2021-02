Wczorajsza decyzja o zawieszeniu udziału Porozumienia w radzie koalicji rządzącej to reakcja Jarosława Gowina i jego stronników na propozycję ze strony Jarosława Kaczyńskiego. Jak słyszymy, prezes PiS zaproponował, by – w świetle powstałej dwuwładzy w Porozumieniu – na radę przychodzili zarówno Jarosław Gowin, jak i Adam Bielan. Na to Gowin nie mógł przystać. – To by znaczyło, że przychodzi jako minister z Porozumienia, a pierwszą rolę gra Bielan – zwraca uwagę jeden z polityków Porozumienia. Jak słyszymy, o udziale wicepremiera w radzie koalicji nie ma także mowy, dopóki media publiczne będą atakowały polityków tej partii.