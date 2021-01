W 2020 r. nakłady na opiekę psychiatryczną dzieci i młodzieży wzrosły z ok. 250 mln zł do znacznie powyżej 400 mln zł, w ub. roku zwiększyliśmy też łączną liczbę placówek udzielających świadczeń dzieciom i rodzicom z 365 do 562 - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki.

Premier zapewnił na konferencji prasowej, że od kilku lat rząd konsekwentnie rozwija i inwestuje w psychiatrę dziecięcą. "W sierpniu 2019 r. wdrożyliśmy nowy model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W ub. roku nakłady na opiekę psychiatryczną dzieci i młodzieży wzrosły z ok. 250 mln zł do znacznie powyżej 400 mln zł, w 2020 roku zwiększyliśmy łączną liczbę placówek udzielających świadczeń dzieciom i rodzicom z 365 do 562, a więc o ponad 50 proc. w ciągu jednego roku" - mówił szef rządu. Dodał, że w kwietniu 2020 r. działalność rozpoczęło 138 ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Opieki Psychoterapeutycznej. "W planach finasowania oddziałów wojewódzkich NFZ zabezpieczone są środki na 349 miejsc udzielania świadczeń z pierwszego poziomu sieci psychiatrii dziecięcej" - dodał Morawiecki. Podkreślił rolę trzeciego sektora w psychiatrii dziecięcej, dziękował organizacjom pozarządowym, fundacjom za zaangażowanie w pomoc dzieciom i młodzieży.