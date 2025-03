Platforma społecznościowa X odnotowała w poniedziałek liczne globalne awarie – podała agencja AP. Zdaniem Elona Muska, właściciela platformy, był to "potężny cyberatak".

Według platformy analitycznej Downdetector, która zbiera informacje od użytkowników zgłaszających usterki, na terenie Polski odnotowano trzy awarie platformy X o godzinie 11., 15. oraz 17. Łącznie problem zgłosiło ponad 12,6 tys. polskich użytkowników.

Jak podała stacja CNBC, tylko w Stanach Zjednoczonych awarię zgłosiło blisko 70 tys. użytkowników. W Wielkiej Brytanii ponad 10,8 tys. odnotowało problemy z używaniem platformy X.

Downdetector podał, że 56 proc. zgłoszonych problemów dotyczyło wersji mobilnej, a 33 proc. strony internetowej.

Musk na swoim kanale na platformie X napisał, że "miał miejsce (nadal ma miejsce) potężny cyberatak".

"Jesteśmy atakowani każdego dnia, a to (co działo się dziś - PAP) było robione dużymi zasobami. To albo duża skoordynowana grupa albo/i jest w to zaangażowany kraj" - dodał.

Jak podaje amerykański portal techrader.com do tej pory nie jest znana przyczyna awarii, lecz niektórzy komentatorzy zajmujący się cyberbezpieczeństwem sugerują, że może to być atak hakerski DDoS (Distributed Denial-of-Service czyli rozproszona odmowa usługi).(PAP)