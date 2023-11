Szanowni Państwo,

niniejszym podajemy do publicznej wiadomości treść sprostowania, które zostało dziś przekazane do redakcji Gazety Wyborczej. Pełna treść sprostowania poniżej, a pod tym linkiem skan wysłanego dokumentu.

Z wyrazami szacunku,

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika

_______________________

Warszawa, 3 listopada 2023 r.

dr Piotr Turek

Rektor

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika

ul. Nowogrodzka 47a

00-695 Warszawa

Szanowny Pan

Adam Michnik

Redaktor Naczelny

Gazeta Wyborcza,

Wyborcza.biz

ul. Czerska 8/10

00-732 Warszawa

WNIOSEK O SPROSTOWANIE ARTYKUŁU PRASOWEGO

Szanowny Panie Redaktorze,

na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. 1984 Nr 5, poz. 24 z późn. zm.), w związku z artykułem pt.Doktoraty dla osób władzy. Szkoła pod egidą NBP zmieniła daty rekrutacji przed wyborami autorstwa Ireneusza Sudaka, opublikowanym na stronie internetowej Wyborcza.biz w dniu 2 listopada 2023 o godzinie 12:59 oraz wydrukowanym na łamach Gazety Wyborczej na stronie 12 w dniu 3 listopada 2023 r., zwracam się z wnioskiem o opublikowanie sprostowania informacji zawartych w artykule w terminie określonym w art. 32 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 prawa prasowego. Następujące informacje zawarte w Artykule nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości:

1. „Doktoraty dla osób władzy. Szkoła pod egidą NBP zmieniła daty rekrutacji przed wyborami”.

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika (SGMK) jest Uczelnią Wyższą i nie rozdaje doktoratów ze względu na partyjne koneksje. Na studiach MBA studiują dyrektorzy banków komercyjnych, prezesi spółek prywatnych, praktycy biznesu z różnych miast. Nasi studenci pracują m.in. w: PKO BP, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, MSWiA, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Finansów, Bank Polska Kasa Opieki SA, Deutsche Bank Polska S.A., Bank Handlowy w Warszawie, KPMG, Santander Bank Polska, PARP, Polski Funduszu Rozwoju, Krajowy Zasób Nieruchomości, Credit Agricole.

Dlaczego szufladkują Państwo naszych studentów i doktorantów? Pomimo tego, że NBP jest neutralne politycznie, próbują Państwo budować narrację, że osoby tam pracujące muszą być z danej frakcji politycznej, podobnie jak osoby współpracujące z NBP i SGMK. Teraz to samo zamierzacie robić w stosunku do grona kilkuset osób, w tym wybitnych wykładowców, ekspertów i naukowców z zagranicy? W SGMK nikogo nie pytaliśmy o preferencje polityczne. Pan Redaktor wymienia cztery osoby, które mają udowadniać tezę polityczną, tymczasem na tych studiach jest 61 osób, a niebawem dołączą jeszcze pragnący studiować eksternistycznie. Dlaczego szkaluje Pan dobre imię tych osób sugerując, że są powiązani z polityką? Dlatego, że pracują w danej instytucji? Osoby wypowiadające się pozostawiają Państwo anonimowe, a z nazwiska atakuje się studentów. Zapewniamy, że w SGMK są pracownicy z różnymi, prywatnymi opiniami. Jednak wszyscy wspólnie pracujemy dla dobra nauki – chcemy zbudować nowoczesną Uczelnię przyciągającą do współpracy, swoją otwartością, światowe elity naukowe. Prosimy o opamiętanie, tak by nienawiść polityczna nie zasłaniała Państwu oczu. To co Państwo zrealizowali przez ten artykuł, jest propagandową manipulacją. Nie można okłamywać odbiorców – jako dziennikarze powinni Państwo neutralnie opisywać fakty – o to prosimy.

Przypominamy również, że Radą Naukową SGMK jest Prezydium Akademii Kopernikańskiej, a członkowie Akademii Kopernikańskiej to kilkudziesięciu, wybitnych naukowców: kilku laureatów prestiżowej nagrody Nobla, prezesi czołowych banków centralnych, w tym najważniejszego w świecie finansów – banku szwajcarskiego, czy banku austriackiego, wreszcie wykładowcy z czołowych światowych uczelni jak: Princeton, Yale, Oxford, Cambridge, Harvard.

2. „Zajęcia (szkoły doktorskiej SGMK) odbywają się w siedzibie NBP i oddziałach regionalnych”.

Szkoła Doktorska SGMK nie prowadziła dotąd zajęć w NBP w Warszawie. SGMK wynajmuje powierzchnie NBP dla Kolegium w Lublinie, Olsztynie i Krakowie. Właśnie uruchamiamy studia doktorskie w kolejnych dyscyplinach (Ekonomia i Finanse, Filozofia, Nauki Teologiczne, Nauki Medyczne, Nauki Prawne) w kolegiach (Warszawa, Olsztyn, Kraków, Lublin) i w grudniu planujemy dołączyć Toruń (Kolegium Astronomii i Nauk Przyrodniczych). Już w zimę zaproponujemy studentom kolejną ofertę studiów doktorskich z racji olbrzymiego zainteresowania – w kilka dni naboru spłynęło do nas ponad 100 zgłoszeń. Cieszymy się, że na stanowiskach Dziekanów, w radach naukowych, wśród wykładowców, mamy wybitnych naukowców – również zagranicznych ekspertów i liderów. To znacząca różnica przekładająca się na unikalny program nauczania SGMK. Niebawem uruchomimy też studia pierwszego stopnia w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

3. „Termin rekrutacji został zmieniony w piątek przed wyborami”.

Jest faktem, że ilość zgłoszeń kandydatów w konkursach na miejsca w Szkole Doktorskiej SGMK przekroczyła nasze oczekiwania i plany – 100 zgłoszeń do czterech Kolegiów! To zmusiło SGMK do wprowadzenia zmian w terminarzu rekrutacji. W szczególności zmiana dotyczyła Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Warszawie, do którego wpłynęło około 40 zgłoszeń. Gdyby Pan Redaktor zadał sobie minimum trudu i skonfrontował swoje tezy z realiami konkursów do szkół doktorskich „wiodących uczelni”, to pozwoliłoby uniknąć błędów. W owych uczelniach najlepiej odpowiedzą, ile czasu zajmują procedury aplikacyjne, przy tak dużej ilości zgłoszeń. Zachęcamy do rzetelności dziennikarskiej i trzymania wysokich standardów, mimo turbulentnej ery rewolucji cyfrowej i ciągłych zmian w naszym życiu.

Proces rekrutacji do Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika był wieloetapowy i rozpoczął się zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronie internetowej. Kandydaci składali dokumenty aplikacyjne w dniach 5-6 października 2023 r – czyli przed wyborami. W trakcie pierwszego etapu SGMK otrzymała ponad 100 podań/dokumentów aplikacyjnych, które należało całościowo przeanalizować. Ze względu na w/w ilość zgłoszeń nie było możliwości przeprowadzenia drugiego i trzeciego etapu rekrutacji w pierwotnym terminie, dlatego termin rozmów kwalifikacyjnych został dostosowany do ilości wniosków aplikacyjnych.

4. „Wiele osób, które chciało zostać doktorem nauk prawnych, ekonomii, a nawet medycyny, nie miało szansy dostać się na studia”.

Cytują Państwo wypowiedź jednej z osób, która się nie dostała, z chwilą, gdy zgłoszeń było ponad 100, a 61 osób przyjęto. W MBA na 75 zgłoszeń przyjęto 70 osób. W ramach rzetelności dziennikarskiej warto dla porównania zrobić weryfikację ilości kandydatów i liczbę przyjęć do szkół doktorskich w innych uczelniach publicznych – wszystkie dane są ogólnodostępne dostępne na stronach internetowych. Państwa rozmówca to wyjątkowy przypadek – jego zachowanie upewnia nas w przekonaniu, że wybitni naukowcy, którzy przygotowali i przeprowadzili proces rekrutacyjny, wykonali kawał świetnej roboty i chcemy im za to serdecznie podziękować.

Rekrutacja do SGMK była otwarta dla wszystkich. Każdy, kto spełniał określone warunki, mógł przystąpić do rekrutacji. Proces zdobywania stopnia doktora będzie przebiegał zgodnie z najwyższymi standardami nauki i etyki. Uzyskanie stopnia naukowego będzie uzależnione od efektów pracy, publikacji, ocen okresowych, przeprowadzonych badań, procesu egzaminacyjnego i obrony dysertacji. Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec stawiania tez będących w jawnej sprzeczności z ideą nauki i procesu naukowego. SGMK nie jest dla każdego, a rozpoczęcie procesu rekrutacyjnego nie gwarantuje pozytywnego ukończenia, tj. zdobycia dyplomu.

5. „Rektor uczelni, kadra i spora część studentów – to osoby z kręgu Zjednoczonej Prawicy”. „Termin rekrutacji został przełożony na po wyborach, a finalna lista osób, które dostały się na studia zapełniła się osobami związanymi rodzinnie i zawodowo z obozem Zjednoczonej Prawicy”.

Prosimy przyjąć do wiadomości, że osoby pracujące w Narodowym Banku Polskim jak i w SGMK są apolityczne, neutralne. Do SGMK przyjęto 61 osób. Proszę nam wyjaśnić w jaki sposób te cztery osoby, oraz pozostałe 57 osób, powiązanych jest rodzinnie i zawodowo z obozem Zjednoczonej Prawicy i przede wszystkim jaki to ma związek z nauką i edukacją?

6. „Trzeba jednak oddać, że wśród kadry, która wykłada na SGMK są też wykładowcy zagraniczni, jednak jest wyraźna nadreprezentacja kadry związanej z NBP”.

Dotychczas, na studiach MBA wykłady zrealizowało 26 wykładowców, w tym 13 zagranicznych, 13 z Polski (w tym 11 z NBP). Studia MBA w SGMK zorientowane są na bankowość centralną, a jak można się domyślić, najlepiej o bankowości centralnej na studiach podyplomowych mogą uczyć ludzie, którzy funkcjonują w świecie bankowości centralnej na co dzień. Taki też jest profil wykładowców MBA w relacji z Akademią NBP. To jest siła i wyróżnik Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Warszawie oraz Szkoły Doktorskiej w tej dyscyplinie.

7. Zajęcia kursu MBA odbywają się w tej samej sali, w której prezes NBP Adam Glapiński organizuje swoje comiesięczne wystąpienia po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Zajęcia poza Warszawą odbywają się… w regionalnych oddziałach NBP, np. w Olsztynie, czy w Lublinie”.

Zajęcia MBA odbywają się w SGMK i w NBP w Warszawie. Nie jest prawdą, że odbywają się wyłącznie w NBP, a tym bardziej nie odbywają się w oddziałach NBP.

8. „Szkoła doktorska ma być prostym sposobem zdobycia tytułu naukowego”.

SGMK od samego początku swojego istnienia informuje, że jakość jest podstawą działania i wyróżnikiem Uczelni – jakość, międzynarodowość i interdyscyplinarność – wzorem Mikołaja Kopernika. Zapewniamy, że studiowanie u nas nie jest dla każdego i nie jest łatwym sposobem na tytuł naukowy. SGMK zamierza kształcić elity, a doktoranci mają za zadanie przystąpić do obrony pracy. Wsparcia w tym wysiłku udzieli im międzynarodowe grono ekspertów.

9. „(…) Osoby, które miały kwalifikacje i predyspozycje do rozpoczęcia studiów doktoranckich, nie dostały się”.

Wszyscy aplikujący mieli kwalifikacje i predyspozycje, dlatego byli rozpatrywani. Trwają prace nad grupą studiującą eksternistycznie, a w zimie ruszy kolejna rekrutacja do szkoły doktorskiej SGMK, więc nic straconego. Ocena potencjału intelektualnego/badawczego/naukowego należy do Komisji Rekrutacyjnej składającej się z naukowców.

10. „Szkolna tratwa ratunkowa dla ludzi PiS”.

Atakując w ten sposób środowisko uczelni publicznej, w przypadku SGMK, atakują Państwo jednocześnie wybitne, międzynarodowe grono fachowców. Przypominamy również, że Radą Naukową SGMK jest Prezydium Akademii Kopernikańskiej, a członkowie Akademii Kopernikańskiej to kilkudziesięciu, wybitnych naukowców: kilku laureatów prestiżowej nagrody Nobla, prezesi czołowych banków centralnych, w tym najważniejszego w świecie finansów – banku szwajcarskiego, czy banku austriackiego, wreszcie wykładowcy z czołowych światowych uczelni jak: Princeton, Yale, Oxford, Cambridge, Harvard.

Teza jaką Pan Redaktor stawia oznacza, że jak ktoś traci pracę to realizuje doktorat na uczelni? To jest zwykły i ordynarny atak na uczelnię publiczną, którą chce się wmieszać w spór polityczny. Będziemy bronić dobrego imienia naszych pracowników, wykładowców, studentów i doktorantów, oraz ich rodzin. Na Uczelni zajmujemy się edukacją i nauką – wyłącznie.

11. „Rozmowa rekrutacyjna trwała 10 minut, bo jak poinformowano mnie na wstępie jest mnóstwo kandydatów. Nie zadano mi żadnego pytania, które sprawdzało by moją wiedzę, nie zapytano o metodykę badań, motywację itd.”.

Podane informacje są nieprawdziwe, a ataki medialne i polityczne z pewnością nie pomogą w dostaniu się na studia. Warto weryfikować źródło w zgodzie z prawem prasowym i etyką zawodu. Jest prawdą, że komisja informowała kandydatów o dużym zainteresowaniu i wielu rozmowach kwalifikacyjnych, ale miało to na celu uświadomienie kandydatom jak duża jest konkurencja oraz dlaczego czas na rozmowy kwalifikacyjne został wydłużony. Informacja ta nie stanowiła kluczowej części rozmowy, a jedynie kilkusekundowy jej fragment. Komisja na wstępie zadawała pytania: jaką ma Pan/Pani wizję swojego doktoratu, jaki obszar badawczy, co będzie tematem rozprawy, z jakich źródeł będzie doktorant korzystał, jakie będą walory jeżeli chodzi o wdrożenie wyników badań w praktyce.

12. „Nie wiadomo, w oparciu o jakie kryteria i jak oceniono moją wiedzę w dyscyplinie”.

Kandydaci byli oceniani według jasnych kryteriów, udostępnionych publicznie na stronie. Zespół kwalifikacyjny otrzymał szczegółowe wytyczne, tożsame z informacjami, które udostępniono kandydatom. Tylko takie kryteria były brane pod uwagę. Dodatkowo kandydaci, którzy są na studiach MBA, w trakcie zjazdów, indywidualnie konsultowali kryteria oceny, planując dalszy rozwój kariery.

13. „W postępowaniu rekrutacyjnym miało też dojść do łamania samego regulaminu rekrutacji: brały w niej udział osoby, które na czas nie wpłaciły opłaty rekrutacyjnej”.

Nie ma takiego przypadku, nigdy nie zweryfikowali Państwo tych informacji w SGMK i nie pytali nas Państwo o to. Rozumiemy, że powyższe zdanie przygotowali Państwo w trybie przypuszczającym („miało też dojść”), jednak sugerują Państwo zdarzenia, które są niezgodne z prawdą. Ktoś je zwyczajnie zmyślił, po to by atak medialny był skuteczniejszy. Dlaczego atakują Państwo polską uczelnię publiczną, jej studentów, wykładowców i ich rodziny?

Jednocześnie wymieniają Państwo „Pytania bez odpowiedzi” – oto odpowiedzi:

a. Czy MEN zamierza odnieść się do treści wniosków z pisma w szczególności do zarzutu, że w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły Doktorskiej SGMK naruszono zasadę praworządności?

b. Czy MEN zamierza zawiesić proces rekrutacyjny do Szkoły Doktorskiej SGMK i nakazać przeprowadzić go od nowa?

W SGMK przygotowaliśmy dla studentów i doktorantów wyjątkowy, nowoczesny program z międzynarodowymi wykładowcami i ekspertami. Następnie pozyskaliśmy osoby najbardziej pasujące do udziału w nim. Wreszcie prowadzimy zajęcia sprowadzając do Polski światowe elity naukowe. Co robimy niezgodnie z zasadą praworządności?

c. Narodowy Bank Polski jest partnerem strategicznym SGMK. Z czym wiąże się ta rola? Jakie zobowiązania wziął na siebie NBP w związku z pełnieniem funkcji partnera strategicznego?

d. Czy NBP udostępnia SGMK powierzchnię na cele edukacyjne? W jakich lokalizacjach, np. w regionalnych oddziałach NBP i w centrali przy ulicy Świętokrzyskiej?

e. Czy NBP pobiera wynagrodzenie za udostępnienie powierzchni SGMK czy też robi to nieodpłatnie? Jakie świadczenia finansowe i rzeczowe przekazuje NBP SGMK?

SGMK wynajmuje odpłatnie powierzchnie NBP dla Kolegium w Lublinie, Olsztynie i Krakowie. Właśnie uruchamiamy studia doktorskie w dyscyplinach (Ekonomia i Finanse, Filozofia, Nauki Teologiczne, Nauki Medyczne, Nauki Prawne) w kolegiach (Warszawa, Olsztyn, Kraków, Lublin) i w grudniu planujemy dołączyć Toruń (Kolegium Astronomii i Nauk Przyrodniczych). Już w zimę planujemy zaproponować studentom kolejną ofertę studiów doktorskich z racji olbrzymiego zainteresowania.

Cieszymy się, że na stanowiskach Dziekanów, w radach naukowych, wśród wykładowców, mamy wybitnych wykładowców i naukowców – również zagranicznych ekspertów i liderów. To znacząca różnica przekładająca się na unikalny program nauczania SGMK. Niebawem uruchomimy też studia pierwszego stopnia w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Bardzo liczymy na wsparcie wykładowców i naukowców, również tych pracujących w NBP. Planujemy również z pomocą NBP zrealizować cykl elitarnych wykładów zapraszając międzynarodowe elity naukowe do Warszawy, Krakowa, Olsztyna, Lublina i Torunia. Partnerstwo strategiczne oznacza, że Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Warszawie rozwija swoją ofertę naukową z mocnym naciskiem na edukację z obszaru bankowości centralnej uwzględniając cenne wskazówki w tej materii płynące ze strony NBP.

f. Czy słuchacze studiów doktoranckich otrzymują (będą otrzymywać) stypendia? Jakie są kryteria i ile wynosi to stypendium (wyrażone procentem wynagrodzenia profesora)?

Stypendia przyznawane będą zgodnie z Art. 209. – (Stypendium doktoranckie) – Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z Regulaminem Stypendiów Doktoranckich SGMK. Regulamin jest również dokumentem ogólnodostępnym.

g. Ile wynosi roczny budżet Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika? Ile wynosi wynagrodzenie rektora szkoły?

Uczelnia SGMK w 2023 roku musiała być zorganizowana i uruchomiona przy skrajnie niewielkim poziomie finansowania z budżetu państwa. To budżet porównywalny z kosztami rocznych wynagrodzeń samych rektorów dwóch „wiodących uczelni” w Polsce. Od maja do września 2023 Uczelnia otrzymała 3,4 mln z Ministerstwa Edukacji i Nauki i 5 mln z Akademii Kopernikańskiej na uposażenie związane z uruchomieniem SGMK. Rektorowi, z racji pełnionej funkcji, za wrzesień 2023 roku wypłacono wynagrodzenie w kwocie: 12 179 pln.

h. Z czego wynikało przesunięcie terminu rekrutacji na Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Warszawie.

Z uwagi na duże zainteresowanie studiami na SGMK przestawiono datę podania wyników Kolegium w Warszawie, a nie samą rekrutację. Kandydaci składali dokumenty aplikacyjne w dniach 5-6 października 2023 r – czyli przed wyborami. W trakcie pierwszego etapu SGMK otrzymała ponad 100 podań/dokumentów aplikacyjnych, które należało całościowo przeanalizować. Ze względu na w/w ilość zgłoszeń nie było możliwości przeprowadzenia drugiego i trzeciego etapu rekrutacji w pierwotnym terminie, dlatego termin rozmów kwalifikacyjnych został dostosowany do ilości wniosków aplikacyjnych.

i. Czy są osoby, które złożyły wnioski o ubiegania się na studia doktoranckie po terminie postępowania kwalifikacyjnego, tj. po 12 października? Ile było takich osób?

Nie było takich osób. Zgłoszenia przychodziły do 5 października 2023 r.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pr. pras. dziennikarz jest obowiązany zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło. Sam autor Artykułu przyznaje, iż w praktyce nie dał szansy SGMK na przedstawienie odpowiedzi na swoje „pytania”, które wysłał do nas w przeddzień Dnia Wszystkich Świętych w godzinach południowych – odczytaliśmy maila po godzinie 15:00. Co więcej Redaktor uzyskał informacje od jednej osoby, która czuje się pokrzywdzona nie przyjęciem do szkoły doktorskiej, a przecież można było dopytać również liczne grono pozostałych studentów i doktorantów – w sumie ponad 130 osób.

Opublikowany Artykuł nie ma nic wspólnego nie tylko z rzetelną, sprawdzoną informacją, ale i z etyką dziennikarską. Artykuł przedstawia SGMK, studentów i doktorantów Uczelni oraz ich rodziny w niekorzystnym świetle, poprzez podanie sensacyjnych, nieprawdziwych i niepotwierdzonych informacji.

Stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 1 i 4 w zw. z art. 31a ust. 1 pr. pras. redaktor naczelny ma obowiązek, na wniosek zainteresowanej osoby, bezpłatnie opublikować sprostowanie w elektronicznej formie dziennika lub czasopisma, w której zamieszczono materiał prasowy będący przedmiotem sprostowania, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprostowania, a w innym niż dziennik przekazie za pomocą dźwięku lub obrazu i dźwięku – w najbliższym analogicznym przekazie. Sprostowanie powinno być opublikowane w tym samym dziale i taką samą czcionką, co materiał prasowy, którego dotyczy, pod widocznym tytułem „Sprostowanie” – aby umożliwić zapoznanie się z nim odbiorcom artykułu prostowanego. W przypadku przekazu za pomocą dźwięku lub obrazu i dźwięku sprostowanie powinno być wyraźnie zapowiedziane oraz nastąpić w przekazie tego samego rodzaju i o tej samej porze.

Z poważaniem

—————–

dr Piotr Turek

Rektor SGMK

Treść sprostowania, którego dotyczy pismo stanowi załącznik nr 1 do pisma

Załączniki:

treść sprostowania do publikacji.

Załącznik nr 1 do pisma

_____________________________

Warszawa, 3 listopada 2023 r.

dr Piotr Turek

Rektor

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika

ul. Nowogrodzka 47a

00-695 Warszawa

SPROSTOWANIE

W związku z nieprawdziwymi informacjami zamieszczonymi w artykule pt. Doktoraty dla osób władzy. Szkoła pod egidą NBP zmieniła daty rekrutacji przed wyborami autorstwa Ireneusza Sudaka, opublikowanym na stronie internetowej Wyborcza.biz w dniu 2 listopada 2023 o godzinie 12:59 oraz wydrukowanym na łamach Gazety Wyborczej na stronie 12 w dniu 3 listopada 2023 r., informuję, iż nieprawdą jest, że:

„Doktoraty dla osób władzy. Szkoła pod egidą NBP zmieniła daty rekrutacji przed wyborami”.

Uprzejmie informuję, że SGMK nie rozdaje doktoratów ze względu na partyjne koneksje. Zapewniamy, że w SGMK są pracownicy z różnymi, prywatnymi opiniami. Jednak wszyscy wspólnie pracujemy dla dobra nauki – chcemy zbudować nowoczesną uczelnię przyciągającą do współpracy, swoją otwartością, światowe elity naukowe. Przypominamy również, że Radą Naukową SGMK jest Prezydium Akademii Kopernikańskiej, a członkowie Akademii Kopernikańskiej to kilkudziesięciu, wybitnych naukowców: kilku laureatów prestiżowej nagrody Nobla, prezesi czołowych banków centralnych, w tym najważniejszego w świecie finansów – banku szwajcarskiego, czy banku austriackiego, wreszcie wykładowcy z czołowych światowych uczelni jak: Princeton, Yale, Oxford, Cambridge, Harvard.

2. „Zajęcia (szkoły doktorskiej SGMK) odbywają się w siedzibie NBP i oddziałach regionalnych”.

Uprzejmie informuję, że zajęcia Szkoły Doktorskiej SGMK nie odbywają się w siedzibie NBP w Warszawie. SGMK wynajmuje powierzchnie NBP dla Kolegium w Lublinie, Olsztynie i Krakowie. Właśnie uruchamiamy studia doktorskie w dyscyplinach (Ekonomia i Finanse, Filozofia, Nauki Teologiczne, Nauki Medyczne, Nauki Prawne) w kolegiach (Warszawa, Olsztyn, Kraków, Lublin) i w grudniu planujemy dołączyć Toruń (Kolegium Astronomii i Nauk Przyrodniczych). Już w zimę planujemy zaproponować studentom kolejną ofertę studiów doktorskich z racji olbrzymiego zainteresowania – w kilka dni naboru spłynęło do nas ponad 100 zgłoszeń. Cieszymy się, że na stanowiskach Dziekanów, w radach naukowych, wśród wykładowców, mamy wybitnych wykładowców i naukowców – również zagranicznych ekspertów i liderów. To znacząca różnica przekładająca się na unikalny program nauczania SGMK. Niebawem uruchomimy też studia pierwszego stopnia w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

3. „Wiele osób, które chciało zostać doktorem nauk prawnych, ekonomii, a nawet medycyny, nie miało szansy dostać się na studia”.

Uprzejmie informuję, że każdy kandydat miał równe szanse dostania się do SGMK. Ilość zgłoszeń kandydatów w konkursach na miejsca w Szkoła doktorskich SGMK przekroczyła nasze oczekiwania i plany – 100 kandydatów do czterech Kolegiów. To zmusiło SGMK do wprowadzenia zmian w terminarzu rekrutacji. Zmiana terminu naszej odpowiedzi dotyczyła Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Warszawie, do którego wpłynęło niemal 40 zgłoszeń.

4. „Rektor uczelni, kadra i spora część studentów – to osoby z kręgu Zjednoczonej Prawicy”. „Termin rekrutacji został przełożony na po wyborach, a finalna lista osób, które dostały się na studia zapełniła się osobami związanymi rodzinnie i zawodowo z obozem Zjednoczonej Prawicy”.

Uprzejmie informuję, że niewłaściwe jest powiązywanie z polityką pracowników i wykładowców Uczelni, tym bardziej, że spora ich część jest z zagranicy (na studiach MBA to połowa kadry naukowej). Do szkoły doktorskiej przyjęto 61 osób. Mamy też 70 studentów MBA. Proszę nie atakować i nie mieszać w bieżący konflikt polityczny nas i naszych rodzin.

5. „Trzeba jednak oddać, że wśród kadry, która wykłada na SGMK są też wykładowcy zagraniczni, jednak jest wyraźna nadreprezentacja kadry związanej z NBP”.

Uprzejmie informuję, że w SGMK nie ma „nadreprezentacji kadry NBP” – co więcej staramy się pozyskać jak najwięcej osób z instytucji, która dysponuje unikalną wiedzą, gdyż to jest zgodne z profilem zajęć jakie prowadzimy. Dotychczas, na studiach MBA wykłady zrealizowało 26 wykładowców, w tym 13 zagranicznych, 13 z Polski (w tym 11 z NBP). Studia MBA w SGMK zorientowane są na bankowość centralną, a jak można się domyślić, najlepiej o bankowości centralnej na studiach mogą uczyć ludzie, którzy zajmują się bankowością centralną na co dzień. Taki też jest profil wykładowców MBA w relacji z Akademią NBP. To jest siła i wyróżnik Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Warszawie oraz Szkoły Doktorskiej w tej dyscyplinie.

6. Zajęcia kursu MBA odbywają się w tej samej sali, w której prezes NBP Adam Glapiński organizuje swoje comiesięczne wystąpienia po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Zajęcia poza Warszawą odbywają się… w regionalnych oddziałach NBP, np. w Olsztynie, czy w Lublinie”.

Uprzejmie informuję, że zajęcia MBA odbywają się w SGMK i w NBP w Warszawie. Nie jest prawdą, że odbywają się wyłącznie w NBP, a tym bardziej nie odbywają się w oddziałach NBP.

7. „Szkoła doktorska ma być prostym sposobem zdobycia tytułu naukowego”.

Uprzejmie informuję, że SGMK od samego początku swojego istnienia komunikuje, że jakość jest podstawą działania i wyróżnikiem Uczelni – jakość, międzynarodowość i interdyscyplinarność – wzorem Mikołaja Kopernika. Zapewniamy, że studiowanie na SGMK nie jest dla każdego i nie jest łatwym sposobem na tytuł naukowy. SGMK zamierza kształcić elity, a doktoranci mają za zadanie przystąpić do obrony pracy. Wsparcia w tym wysiłku udzieli im międzynarodowe grono ekspertów.

8. „W postępowaniu rekrutacyjnym miało też dojść do łamania samego regulaminu rekrutacji: brały w niej udział osoby, które na czas nie wpłaciły opłaty rekrutacyjnej”.

Uprzejmie informuję, że nic takiego nie miało miejsca w SGMK, a podanych w artykule informacji nie weryfikowano na Uczelni.

dr Piotr Turek

Rektor

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika