Wkrótce zostanie ogłoszona informacja o odtworzeniu jednostki wojskowej w Augustowie (Podlaskie) – powiedział w niedzielę w Białymstoku na konwencji okręgu 60 PiS wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

"Nie zdradzę może tajemnicy (...) jeśli powiem, że już bardzo wkrótce kolejna jednostka zostanie odtworzona, czy zostanie podana informacja o tworzeniu jednostki wojskowej w Augustowie, w tym newralgicznym punkcie nie tylko województwa podlaskiego, nie tylko Polski, ale Europy, na tzw. przesmyku suwalskim, który przecież jest dzisiaj postrzegany przez ekspertów jako jeden z najniebezpieczniejszych punktów na mapie Europy" – powiedział Sasin.

Wicepremier mówił, że powstanie w Augustowie "silna jednostka", która będzie bronić tej części kraju, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze.

"Bo co nam po dobrych drogach, po dobrych szkołach, basenach, boiskach i wszystkim tym, co budowane jest w tej chwili za te rządowe pieniądze, jeśli okaże się, że zaczną na nas spadać rosyjskie bomby i na naszych ulicach zobaczymy rosyjskich żołnierzy. Wtedy to wszystko przestanie liczyć" - mówił Sasin.

Sasin mówił, że "dobrobyt i bezpieczeństwo" to są sprawy ważne dla rządu PiS i rząd chce je kontynuować. "Dlatego potrzebna nam jest kolejna kadencja, żebyśmy mogli niejako dokończyć budowę tego systemu, dobrobytu i bezpieczeństwa dla całej Polski, ale szczególnie tutaj, gdzie tego brakowało w poprzednich latach, szczególnie tu, gdzie wszyscy tego oczekiwali, w Polsce wschodniej i tutaj na Podlasiu" - mówił Jacek Sasin.

"Nigdy nie zostawimy wschodniej Polski, nie zostawimy Podlasia ani jakiegokolwiek kawałka Polski dla ruskiego miru. Nie oddamy ruskiemu mirowi. Będziemy bronić każdej piędzi naszej ziemi, każdego metra kwadratowego Polski" - mówił w niedzielę Sasin i dodał, że dlatego są odtwarzane w regionie jednostki wojskowe, które wcześniej likwidowano za rządów PO-PSL.

Z ogłoszonych już wcześniej zapowiedzi MON wynika, że jednostki wojskowe będą tworzone w Kolnie, Grajewie, były rozmowy z władzami Siemiatycz. Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak informował w grudniu 2022 r, że jednostki będą jeszcze w kilku podlaskich miastach, choć szczegółów nie podał. Informował także, że między 16. i 18. Dywizją Zmechanizowaną powstaje nowa 1 Dywizja Piechoty Legionów, która będzie działała przede wszystkim w Podlaskiem: w Łomży, Grajewie, Kolnie czy Siemiatyczach.

"Kolno, Grajewo, to już są fakty. Te jednostki wojskowe są odtwarzane. W Kolnie bardzo szybko - jesienią decyzja o odtworzeniu jednostki, a na przełomie maja i czerwca już biało-czerwona flaga zostanie wciągnięta na maszt, jednostka będzie gotowa, będzie można tam skierować żołnierzy i sprzęt wojskowy" - mówił w niedzielę Jacek Sasin (MON zapowiadało wcześniej, że na początek będzie to jednostka tzw. kontenerowa - PAP).

Wicepremier Sasin powtórzył także ogłoszoną w grudniu 2022 r. informację o tym, że powstanie droga ekspresowa S8 na odcinku z Białegostoku do Augustowa (formalnie do węzła Raczki). Inwestycja ta znalazła się w rządowym programie budowy dróg krajowych, autostrad i dróg ekspresowych w Polsce do 2030 roku, z perspektywą do 2033 roku. Rada Ministrów podjęła wtedy uchwałę w tej sprawie.

"Również będzie ta droga budowana. Podlaskie dostanie rzeczywiście szanse na to, aby być dobrze skomunikowanym z resztą kraju, z resztą Europy, żeby przyciągać tutaj wszystkich tych, którzy chcą inwestować, chcą tworzyć tutaj nowe miejsca pracy, dobrze płatne miejsca pracy tak, aby mieszkańcy tego regionu nie musieli się martwić jak zapewnią dobry byt sonie i swoim rodzinom" - mówił Sasin.

Sasin podsumował, że na inwestycje na drogach krajowych w regionie rząd PiS wydał dotąd 17 mld zł. Mówił, że ogółem za rządów PiS łącznie, od 2016 r. do "kieszeni mieszkańców" regionu wpłynęło z różnych programów społecznych (na rzecz rodzin z dziećmi, seniorów, ludzi młodych) 6,5 mld zł. Marszałek woj. podlaskiego Artur Kosicki dodał, że wsparcie różnych programów, projektów i inwestycji realizowanych w Białymstoku wyniosło ok. 3 mld zł.

Wicepremier Sasin mówił, że PiS nie dzieli Polski na "lepszą wschodnią i gorszą zachodnią", bo wszędzie są samorządy wymagające wsparcia, a działa na rzecz równomiernego rozwoju kraju, wszystkich Polaków.

