Rosjanie mobilizację ogłosili we wrześniu, a Ukraińcy zrobili to jeszcze w lutym. Od tego czasu intensywność szkolenia ukraińskich obrońców przez państwa Zachodu cały czas się zwiększa. Warto jednak pamiętać, że misja szkoleniowa Joint Multinational Training Group, w której prym wiedli Amerykanie, ruszyła już w 2014 r., wkrótce po nielegalnej aneksji Krymu. W jej ramach szkolili także Szwedzi czy Polacy, a z kolei Brytyjczycy w 2015 r. ruszyli z Operation Orbital, w czasie której do 2022 r. wytrenowano ponad 20 tys. Ukraińców. Te szkolenia odbywały się w Ukrainie. Tuż przed inwazją Rosji Brytyjczycy ją zakończyli i wrócili do siebie, ale już w połowie roku ruszyła Operation Interflex. W jej ramach na Wyspach do końca roku przeszkolonych będzie 10 tys. ludzi. Połowa z nich, już po przejściu treningu, w ostatnich tygodniach wróciła do ojczyzny. Wiadomo, że w tym zadaniu Wyspiarzy wspomagają także m.in. Kanadyjczycy, Duńczycy, Szwedzi, Litwini i Nowozelandczycy.