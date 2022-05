Szczególnie wyraźny był natomiast sprzeciw Wielkiej Brytanii pod rządami Davida Camerona, który pod koniec 2014 r. odmawiał zapłacenia ok. 1,7 mld funtów. Brytyjczykom została wówczas zwiększona składka liczona od PKB kraju (na mocy tego samego mechanizmu była zmniejszana w czasie kryzysu finansowego w 2008 r.). Cameron tuż po swojej zapowiedzi wstrzymania wpłat do unijnej kasy wygrał brytyjskie wybory i po kilku miesiącach zapowiedział organizację referendum w sprawie wyjścia z UE. Nieproporcjonalność wpłat do budżetu oraz przynależnych później środków stały się jedną z podstaw kampanii brexitowej, której finalnym efektem było opuszczenie przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej.