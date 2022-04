Reklama

"Apelujemy do wszystkich Państwa, aby użyć autorytetu i mocy waszych parlamentów, by zmobilizować rządzących do jak najszybszego zapewnienia Ukrainie dostaw sprzętu wojskowego, o który tak usilnie apeluje prezydent Zełenski" – wezwali przewodniczący Senatów w liście opublikowanym w czwartek w językach polskim, angielskim i ukraińskim.

Parlamentarzyści, którzy w ubiegłym tygodniu przebywali w Borodziance, Irpieniu, Buczy i Kijowie, a w środę rozmawiali w Pradze, napisali o "niewiarygodnej skali zniszczeń dokonanych wobec rosyjskiego agresora" i o masowych grobach "niewinnych mieszkańców tych miast, zabitych tylko dlatego, że byli Ukraińcami". "Nie mamy wątpliwości, że zbrodnie rosyjskich agresorów są ludobójstwem" – podkreślili.

Zwrócili uwagę, że wobec rosyjskiej napaści "wolny, demokratyczny świat zjednoczył się w sposób dawno niespotykany", udzielając schronienia uchodźcom, wspierając Ukrainę finansowo i militarnie, nakładając sankcje na Rosję i starając się uniezależnić od dostaw paliw z Rosji.

"Można jednak zrobić jeszcze więcej. Wojna wkracza w decydującą fazę, a bez pilnego zaopatrzenia Ukrainy w ciężki sprzęt wojskowy narażamy ja na przegraną z imperium rosyjskim" – zaznaczyli Grodzki oraz Vystrczil.

Przestrzegli, że pomoc jest ważna nie tylko dla Ukrainy, "gdyż wobec szaleństwa rosyjskiego dyktatora nikt nie może być pewien, że walki nad Dnieprem nie przeniosą się nad Wisłę, Ren czy Sekwanę".

Przebywający wizytą w Czechach Tomasz Grodzki spotkał się w środę w Pradze także z prezydentem Czech Miloszem Zemanem i premierem Petrem Fialą. Głównym tematem rozmów była wojna w Ukrainie. Na czwartek zaplanowano spotkania marszałka Senatu z szefem czeskiego MSZ Janem Lipavskym i przewodniczącą Izby Poselskiej parlamentu czeskiego Marketą Pekarovą Adamovą.(PAP)

