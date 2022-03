Reklama

"Wczoraj wieczorem prezydent (Wołodymyr) Zełenski opisał odwagę Ukraińców, którzy dzielnie stawiają opór (wojskom rosyjskim). Mają za sobą całą UE. Zwiększymy nasze wsparcie dla Ukrainy, zaostrzymy sankcje i uwolnimy się od rosyjskich paliw kopalnych" - oświadczyła szefowa KE.

Reklama

Wskazała, że 50 mld metrów sześciennych gazu z USA rocznie zastąpiłoby 1/3 całości dostaw rosyjskiego gazu do Europy.

"Dziś rano prezydent USA (Joe Biden - PAP) i ja uzgodniliśmy nowe partnerstwo energetyczne. USA zapewnią nam w tym roku dodatkowe co najmniej 15 mld metrów sześciennych LNG. W najbliższych latach dążymy do co najmniej 50 mld metrów sześciennych rocznie. A to zastąpiłoby 1/3 całości dostaw rosyjskiego gazu do Europy" - powiedziała von der Leyen.

Zaznaczyła, że UE musi uzupełnić infrastrukturę rurociągów i zwiększyć magazynowanie gazu. "To będzie nasza polisa ubezpieczeniowa od przerw w dostawach. Czas też przyjrzeć się kształtowi naszego rynku energetycznego. Propozycje przedstawimy w maju" - powiedziała szefowa KE.

Wyjaśniła, że podstawową przyczyną wysokich cen energii elektrycznej są w dużej mierze wysokie i niestabilne ceny gazu. "Połączymy więc siły, połączymy nasze zapotrzebowanie i wykorzystamy naszą zbiorową siłę przetargową przy zakupie gazu" - zaznaczyła von der Leyen.

Przekazała też, że przywódcy na szczycie UE udzielili Hiszpanii i Portugalii specjalnego pozwolenia na zarządzanie własnymi cenami energii elektrycznej. Szefowa KE powiedziała, że jest to możliwe, ponieważ oba kraje mają stosunkowo wysoki udział odnawialnych źródeł energii w swoim miksie energetycznym i bardzo niewiele połączeń międzysystemowych z innymi częściami sieci UE.

„Zgodziliśmy się na specjalne traktowanie, które jest możliwe dla Półwyspu Iberyjskiego, aby Półwysep Iberyjski mógł poradzić sobie z tą bardzo specyficzną sytuacją, w jakiej się znajduje, i zarządzać cenami energii elektrycznej” – powiedziała von der Leyen.