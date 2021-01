"To było posiedzenie poświęcone tylko i wyłącznie sprawom statutowym" - przekazała dziennikarzom Czerwińska po zakończeniu poniedziałkowego posiedzenia Komitetu Politycznego.

Jak dodała "dwie najważniejsze" uchwały jakie podjęto to powołanie szefa biura PiS ds. międzynarodowych oraz wybór szefa Forum Młodych partii. "Szefem tego biura został poseł Radosław Fogiel" - poinformowała.

"Druga uchwała dotyczyła wyboru szefa Forum Młodych PiS, którym został Michał Moskal" - powiedziała Czerwińska. Dodała, że została też przyjęty regulamin FM PiS.

"Oprócz tego były jeszcze poruszane, podejmowane uchwały w sprawach statutowych, np. w kwestiach członkowskich" - mówiła rzeczniczka PiS. "To są różnego rodzaju sprawy dotyczące członkostwa w partii, np. osoby, które ubiegają się o to by je przywrócić w prawach członka" - dodała Czerwińska. Nie chciała jednak podać szczegółów dotyczących kwestii przywracania członkostwa w partii.