Tegnell ma umocowanie, o którym mogliby pomarzyć polscy urzędnicy . Jest niezależny, a co więcej, politycy dotychczas go słuchali. Tyle że w ostatecznym rozrachunku to rząd poniesie polityczną odpowiedzialność za pandemiczną porażkę. Premierowi przypomniał o tym zresztą w tym tygodniu Mats Melin, stojący na czele komisji mającej wyjaśnić powody żniwa, jakie wirus zebrał wśród pensjonariuszy domów seniora. Stwierdził, że chociaż wina rozkłada się na wiele instytucji, to „krajem rządzi rząd – i to on ponosi ostateczną odpowiedzialność” za niedociągnięcia.