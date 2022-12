Słoneczko, zrób mi kawę

– Jako fundacja przeprowadziłyśmy w zeszłym roku takie badanie „Kobiety w branży prawniczej”, przeprowadziłyśmy je z Polskim Stowarzyszeniem Prawników Przedsiębiorstw oraz PwC Legal, które miało na celu zbadać jak wygląda sytuacja prawiczek w Polsce, z jakimi problemami, wyzwaniami się mierzą. Ciekawe danie dotyczące tego badania to jest to, że odpowiedziało na nie prawie 600 prawniczek. Pani profesor, która od strony merytorycznej wspierała nas w tym badaniu powiedziała, że każda odpowiedz powyżej 100 będzie sukcesem, więc odniosłyśmy poszóstny sukces, że tak powiem. W tym badaniu wyszły naprawdę trudne rzeczy, takie, których nikt się z nas nie spodziewał. Chociaż osoby, które są w tej branży, które działają w tej branży, wiedzą jak ta branża wygląda w sensie takim, że pomimo tego zawód prawniczy jest zawodem zaufania publicznego to jednak w tej branży występują liczne nieprawidłowości – mówi Kamila Kurkowska, Prezeska Fundacji Women in Law.

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka "DGPtalk: Z pierwszej strony".

Kamila Kurkowska – Prezeska Fundacji Women in Law

Paulina Marusczyk – Radczyni Prawna, Mentorka Fundacji Women in Law